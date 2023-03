Southside, Rock am Ring, Rock im Park & Co: Festival-Tickets für 2023 – und ein Blick aufs Line-Up

Der Frühling naht und damit auch so langsam die Festival-Saison 2023. Nach der Corona-Pandemie starten die meisten Veranstaltungen wieder wie gewohnt, ohne jegliche Einschränkungen - zur Freude vieler Festivalliebhaber. Für welche Veranstaltungen es noch Tickets gibt und welche Festivals dieses Jahr in Baden-Württemberg und Bayern stattfinden, gibt es hier im Überblick:

Time Warp in Mannheim

Für Fans der elektronischen Musik: Die Time Warp öffnet nach vier Jahren wieder all ihre Floors in der Maimarkthalle in Mannheim. Über 40 DJs versorgen die Festivalbesucher mit feinster elektronischer Musik. Von schnell bis langsam, melodisch und hart – da ist für jeden etwas dabei. Am 1. April legen dann Amelie Lens, Kobosil, Adam Beyer, Kölsch, I hate Models und viele mehr auf. Das komplette Line-up und mehr Informationen gibt es hier.

Rock im Park/Rock am Ring

Vom 02. bis 04. Juni 2023 kommen erneut rund 160.000 Musikfans zusammen, um gemeinsam einer Vielfalt an musikalischen Talenten zu lauschen. Mit dabei sind unter anderem Limp Bizkit, Apache 207, Kontra K, Youngblud, Sum 41, Die Toten Hosen und viele mehr. Hier gibt es weitere Informationen zu Rock im Park und Rock am Ring.

Southside Festival in Neuhausen ob Eck

Eines der größten Open-Air-Festivals Deutschlands kehrt auch 2023 zurück. Vom 16. bis 18. Juni kann hier das ganze Wochenende gefeiert werden. Auf dem diesjährigen Southside Festival in Neuhausen ob Eck treten unter anderem die Ärzte, Placebo, Nina Chuba, Billy Talent, Casper und Tash Sultana auf. Mehr dazu finden Sie hier.

Heroes Festival

Das Heroes Festival 2023 findet an mehreren Orten im Land statt. So kann mit den Top-Artists der deutschen Hiphop-Szene an vier verschiedenen Festivalstandorten gefeiert werden.

Den Anfang macht das Heroes in Geiselwind (Bayern). Dort treten vom 16. bis 17. Juni Marteria, Sido, Ufo361, 01099 und weitere Künstler auf. Wer einen etwas weiteren Weg auf sich nehmen möchte, um mit unter anderen Trettmann, Bonez MC & Raf Camora und Luciano zu feiern, ist in Hannover vom 18. bis 19. August richtig. Das Heroes Festival im Allgäu findet vom 15. bis 26. August statt. Mit dabei Apache 207, Yung Hurn, Luciano und Montez. Vom 8. bis 9. September erwarten einen in Freiburg Cro, Juju, Luciano, Ufo361 und weitere Acts. Weitere Informationen gibt es hier.

Kessel Festival in Stuttgart

Auch 2023 kehrt das Kessel Festival zurück nach Stuttgart und hat so einige Top-Stars mit an Bord. Mit dabei sind Jan Delay, Apache 207, Ray Garvey und weitere. Vom 24. bis 25. Juni findet somit auf dem Cannstatter Wasen eine Verschmelzung von Musik, Sport, Kultur und Nachhaltigkeit statt. Auf dem Kessel Festival sind Besucher jeden Alters willkommen.

Hip Hop Open in Stuttgart

Vom 28. bis 30. Juli kehrt nach rund acht Jahren Pause das Hip Hop Open zurück in seine Heimatstadt Stuttgart. Mit dabei sind Sido, Trettmann, Badmomzjay, Schmyt, Yung Hurn und viele weitere Acts. Die Tickets sind beliebt - wer dabei sein möchte, sollte schnell sein. Mehr zum diesjährigen Hip Hop Open gibt es hier.

Mercedes-Benz-Konzertsommer in Stuttgart

Bei den letzten Konzertsommern konnten sich die Besucher auf Alvaro Soler, Andreas Bourani, CRO, Clueso, Freundeskreis, Kontra K und beispielsweise Sido freuen. Wer 2023 mit dabei ist, steht noch nicht fest, man kann aber wohl davon ausgehen, dass auch in diesem Jahr hochkarätige Gäste zu erwarten sind. Der Mercedes-Benz-Konzert-Sommer findet vom 06. bis 09. Juli statt. Tickets gibt es schon im Vorverkauf zu kaufen.

Sea You Festival in Freiburg im Breisgau

Das Sea You Festival in Freiburg im Breisgau besticht nicht nur mit einem großen Gelände, sondern auch Top-Acts der elektronischen Musik. Vom 14. bis 16. Juli wird hier zu Musik von Aka Aka, Fisher, Pan Pot, SNTS und weiteren gefeiert. Mehr Informationen gibt es hier.

Summer Breeze Festival in Dinkelsbühl

Das Metal-Festival auf dem Flugplatz in Dinkelsbühl findet bereits seit 1997 statt. Dieses Jahr warten auf die Festival-Besucher Bands wie Powerwolf, In Flames, Trivium, HammerFall, While She Sleeps, Lionheart und viele mehr. Das Open-Air-Festival findet vom 16. bis 19. August statt. Weitere Informationen dazu gibt es hier.