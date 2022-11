Stuttgart: Weltweihnachtscircus 2022 mit Let’s Dance-Sieger René Casselly

Der Weltweihnachtscircus kehrt 2022 nach Stuttgart zurück. Die Vorbereitungen zum Aufbau des Circus-Zelts auf dem Cannstatter Wasen haben bereits begonnen. Ende November werden dann nach und nach die Artistinnen und Artisten eintreffen, um mit dem Proben zu beginnen, erklärt Arnulf Woock, Pressesprecher der Music Circus Concertbüro GmbH.

Wann findet der Weltweihnachtscircus statt?

Besucherinnen und Besucher haben vom 8. Dezember 2022 bis 8. Januar 2023 die Möglichkeit, die Show zu sehen.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher des Weltweihnachtscircuses?

„Die Besucher des Weltweihnachtscircus Stuttgart erwartet ein Programm, dass in dieser Konstellation schlicht einzigartig und so nur in Stuttgart zu erleben ist“, sagt Arnulf Woock. Zu den Höhepunkten zählen in diesem Jahr nach Angaben von Woock die Auftritte von René Casselly (25) mit seiner Partnerin Kathrin Menzinger. Die beiden haben 2022 die 15. Staffel der RTL-Tans-Show „Let’s Dance“ gewonnen.

Fans der Ninja Warrior Germany-Sendung dürfte Casselly ebenfalls als Teilnehmer bekannt sein. Der 25-Jährige ging 2021 als erster deutscher Ninja Warrior-Sieger hervor.

Neben zahlreichen weiteren Star-Artisten werden Clowns aus der ganzen Welt auftreten – darunter der Star-Clowns Bello Nock aus den USA. Insgesamt werden fünf Gewinner des „Goldenen Clowns“, der Oscars der Circuswelt, auf dem Cannstatter Wasen zu erleben sein, so Woock.

Welches Corona-Hygiene-Konzept wird es geben?

„Der Weltweihnachtscircus Stuttgart hält sich hier strikt an die offiziellen Vorgaben“, teilt der Pressesprecher mit. Sollte es im Verlauf des Gastspiels Änderungen geben, werden diese entsprechend umgesetzt.

Gibt es noch Tickets? Und wo bekommt man sie?

Nach Angaben des Pressesprechers sind noch für alle Termine Karten zu haben. Das Interesse der Besucherinnen und Besucher sei allerdings nach der pandemiebedingten Abstinenz ungebrochen groß. Dementsprechend könnten die Tickets in den nächsten Tagen bereits knapp werden.

Tickets sind telefonisch unter der Telefonnummer 0711 2 555 555 über Easy Ticket oder online unter https://weltweihnachtscircus.de/ erhältlich.