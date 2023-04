Wasen-Besuch mit Kindern: Das gibt's für Familien auf dem Frühlingsfest

Zuckerwatte, bunte Lichter, Fahrgeschäfte und riesige Plüschtiere an den Losbuden: Das Stuttgarter Frühlingsfest lässt Kinderherzen schneller schlagen. Zur Wasen-Zeit darf es in manchen Familien auch mal eine Süßigkeit mehr sein, die den Magen bei der letzten Karussellfahrt auf die Belastungsprobe stellt. Rabatte am Familientag und andere Angebote sollen die kleinen Besucher und ihre Eltern auf den Cannstatter Wasen locken. Was ist 2023 geboten?

Familientag: Vergünstigungen und Kinderschminken

Immer mittwochs ist Familientag auf dem Frühlingsfest. Am 26. April, 3. Mai und 10. Mai gibt es bei Wirten und Schaustellern Rabatte. Auf dem Festgelände sind Luftballonkünstler und das Festmaskottchen, der Wasen-Hasi, unterwegs. Außerdem wird ein kostenloses Kinderschminken angeboten.

Kinderkarussells: Diese Attraktionen gibt es auf dem Frühlingsfest

13 Fahrgeschäfte auf dem Wasen sind speziell für Kinder. Bei der "Eisenbahn" fahren die Kinder im Mini-ICE auf den Schienen. Im Karussell "Die lustige Seewelt" können sie unter anderem im Polizei-Boot Platz nehmen. Bei "Moglis Traumfahrt" geht es in verschiedenen Fahrzeugen auf Rundfahrt mit Tieren aus dem Dschungelbuch. In der "Traumstraße" können die Kinder in den Fahrgeschäften kräftig auf die Hupe drücken. Beim "Safari Trip" drehen die Kinder in Gondeln ihre Runden. Ganz klassisch im Kreis geht es im Kinderkarussell "Circus Karussell".

In den "Crazy Cars" fahren die Kinder eine Mini-Schleife am Boden. Ruhiger geht es im Nostalgiefahrgeschäft "Etagenkarussell mit Orgel" zu. Mit "Circus World" gibt es auf dem Wasen auch ein Kettenkarussell speziell für kleinere Kinder. Turbulent wird es in den Boxautos für Kinder beim "Top-Mini-Skooter". Feuerwehrauto und Micky Maus locken im Rundfahrkarussell "Fantasia". Außerdem können Kinder im "Märchen Hängekarussell" ihre Runden drehen.

Insgesamt werden 44 Fahr- und Laufgeschäfte auf dem Wasen aufgebaut. Darunter ein Riesenrad, eine familienfreundliche Geisterbahn, Achterbahnen und mehrere Rundfahrgeschäfte, bei denen größere Kinder mitfahren dürfen.

Kinderteller in den Festzelten

Kleinere Portionen für den großen Kinderhunger gibt es in vielen Festzelten. Am häufigsten vertreten auf der Kinderkarte: Spätzle mit Soß'. Aber Achtung: Ab 20 Uhr dürfen sich Kinder unter sechs Jahren nicht mehr in den Zelten aufhalten - auch nicht, wenn ein Erziehungsberechtigter mit dabei ist.

Bloß nicht verloren gehen: Die Kindersammelstelle

Damit kein Kind im Frühlingsfest-Trubel verloren geht, hat das Rote Kreuz eine Kindersammelstelle eingerichtet. Hier werden verloren gegangene Kinder betreut und können von den Familien abgeholt werden. Die Telefonnummer lautet +49 711 8496768.