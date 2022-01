Auftakt in die neue Trainingswoche: So ist die Personallage beim VfB Stuttgart

Mit einem enttäuschenden 0:0 beim Aufsteiger Greuther Fürth ist der VfB Stuttgart in die Rückrunde gestartet. Zu wenig für die Ansprüche der Stuttgarter, die gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten abermals auf Leistungsträger wie Silas oder Konstantinos Mavropanos verzichten mussten. Am Dienstag (11.01.) sind die Schwaben in die neue Trainingswoche vor dem kommenden Heimspiel gegen RB Leipzig gestartet. Und die Personallage scheint sich zu entspannen.

Daniel Didavi zurück im Training

Der Mittelfeldmann fehlte im Kader gegen Fürth, weil er zuvor Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Obwohl mehrere Schnelltests negative Ergebnisse brachten, wollten die Verantwortlichen kein Risiko eingehen. "Er hätte mit nach Fürth reisen können. Aber wir wollten nicht im Hotel sitzen und möglicherweise einen positiven Test haben", erklärte Sven Mislintat das Fehlen des 31-Jährigen.

"Dida hat maximal vorbildlich gehandelt und Bescheid gesagt", so der Sportdirektor weiter. Da auch der Test vor dem Trainingsstart an diesem Dienstag positiv ausfiel, durfte der Routinier wieder im Kreise der Mannschaft trainieren. Einem Einsatz im Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.01., 15.30 Uhr) steht also nichts mehr im Wege.

Wechselkandidat Al Ghaddioui nimmt am Teamtraining teil

Auch Hamadi Al Ghaddioui nahm am Training an der Mercedesstraße teil. Der 31-Jährige fehlte beim 0:0 in Fürth und wurde zuletzt vom Training freigestellt, um Gespräche über einen möglichen Wechsel zu führen. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung könnte es den Deutsch-Marokkaner zu Ex-VfB-Coach Alexander Zorniger nach Zypern ziehen. Die Gespräche mit dem Erstligisten Apollon Limassol sollen laufen.

Obwohl der Stürmer wieder im VfB-Training mitmischt, gibt es aktuell keine Hinweise darauf, dass der Transfer nach Zypern gescheitert ist. Gut möglich, dass Al Ghaddioui nach wie vor in Gesprächen mit seinem potentiellen neuen Arbeitgeber steht und nur noch kleine Einzelheiten zu klären sind.

Corona-Lazarett lichtet sich

Noch vor dem Trainingsauftakt in die Rückrunde Ende Januar waren die ersten Corona-Fälle bei den Schwaben bekannt geworden. Bis Anfang Januar waren es dann insgesamt fünf Profis, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Vier davon befinden sich mittlerweile wieder auf dem Rasen. Silas Katompa Mvumpa, Konstantinos Mavropanos und Naouirou Ahamada trainieren wieder mit dem Team.

Mateo Klimowicz absolvierte am Dienstagvormittag eine individuelle Einheit auf dem Rasen. Wahid Faghir, der fünfte VfB-Profi mit einem positiven Test, kehrt voraussichtlich in den nächsten Tagen in den Kreis seiner Kollegen zurück.