Großbaustelle Mercedes-Benz-Arena: So ist der aktuelle Stand der Arbeiten

Die Haupttribüne der Mercedes-Benz-Arena wird aktuell aufwendig saniert. Der leitende Architekt Eberhard Becker hat in dieser Woche ein erstes Update zu den millionenschweren Arbeiten im und am Stadion des VfB Stuttgart abgegeben. Und erklärt, wann die ersten Sitzplätze des neuen Unterranges eröffnet werden.

Überraschung nach dem Abriss des Unterranges

Eine Großbaustelle bringt immer auch Überraschungen mit sich. So auch bei den Arbeiten in Bad Cannstatt. Als der Abriss des Haupttribünen-Unterranges im Sommer die Fundamente unter dem Kabinenbereich zum Vorschein brachte, offenbarte sich ein Problem: Die Bestandsfundamente, die beim Haupttribünen-Neubau Anfang der 1970er Jahren errichtet wurden, waren nicht im erwarteten Zustand.

„Dieser Zustand war nicht vorhersehbar und wir mussten in kürzester Zeit darauf reagieren, uns mit den Statikern und Gutachtern zusammenschließen sowie neue Genehmigungen einholen“, sagte Becker diese Woche in einem ersten Baustellen-Report. Der daraus entstandene Verzug konnte jedoch weitestgehend aufgeholt werden. Man sei aktuell im Zeitplan, „um unsere angestrebten Meilensteine im Sommer und zu Beginn der Rückrunde 2023/2024 erreichen zu können“, so Becker.

Zu Beginn der neuen Saison sollen demnach die Sitzplätze des neuen Haupttribünen-Unterranges eröffnet werden. In der ersten Januarwoche wurde mit der Verlegung einer 400 Kubikmeter großen Betonplatte ein weiterer Schritt in diese Richtung gemacht, die ersten Wände für den Kabinenbereich stehen ebenfalls.

So geht es in den nächsten Monaten weiter

Im Februar und März soll mit dem Bau sogenannter Zahnbalken die Grundlage für die Fertigteilstufen der Tribünen des Unterrangs geschaffen werden, ein wichtiger Bestandteil für die Wiedereröffnung im Sommer. Die Gesamt-Inbetriebnahme der neuen Haupttribüne ist für den Start Rückrunde 2023/2024 geplant.