Neue Podcast-Folge: Das Leben als VfB-Sportjournalist - wie arbeitet Kicker-Redakteur George Moissidis?

Die Vorbereitung des VfB Stuttgart auf die neue Bundesliga-Saison ist zu Ende: Am Samstag (14.08.) empfangen die Schwaben am 1. Spieltag den Aufsteiger Greuther Fürth. Zu Gast im ZVW-Podcast ist Kicker-Redakteur George Moissidis, mit dem unser VfB-Reporter Simeon Kramer auf die Vorbereitung sowie die erste Runde im DFB-Pokal zurückblickt. Zudem sprechen die beiden über das aufregende Leben als Kicker-Redakteur, blicken hinter die Kulissen des legendären Sportmagazins und fragen sich, was der Beruf "Sportjournalist" eigentlich ausmacht.

Die Themen im Überblick:

Rückblick Vorbereitung : Wie George Moissidis den VfB einschätzt (ab 02:15)

: Wie George Moissidis den VfB einschätzt (ab 02:15) Rückblick DFB-Pokal : Warum das souveräne Weiterkommen so wichtig war (ab 16:13)

: Warum das souveräne Weiterkommen so wichtig war (ab 16:13) Die neue Saison beginnt : Wird das vermeintlich leichte Heimspiel gegen Fürth zum Stolperstein? (ab 22:30)

: Wird das vermeintlich leichte Heimspiel gegen Fürth zum Stolperstein? (ab 22:30) Blick hinter die Kulissen: Wie arbeitet ein Kicker-Reporter und wie läuft ein Spieltag für ihn ab? (ab 28:40)

Wie arbeitet ein Kicker-Reporter und wie läuft ein Spieltag für ihn ab? (ab 28:40) Hand aufs Herz: Was macht den Beruf "Sportjournalist" aus - und worauf kommt es an? (ab 39:50)

Hier gibts die aktuelle Podcast-Folge: