Neue Podcast-Folge: Wie VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo die Zügel anziehen will

Auch beim VfB Stuttgart rollt seit Montag (27.06.) wieder der Ball. Mit einer öffentlichen Einheit sind die Schwaben vor rund 500 Fans in die Vorbereitungen für die kommende Saison in der Bundesliga gestartet. Wie Trainer Pellegrino Matarazzo in den nächsten Wochen die Zügel anziehen will und was Sportdirektor Sven Mislintat in Sachen Transfermarkt plant, besprechen unsere Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Trainingsauftakt: Eindrücke von der ersten Einheit (ab 01:50)

Verschärfte Ansprache: Wie Trainer Matarazzo die Zügel anziehen will (ab 05:32)

Karazor, Kalajdzic und Co.: Wie Sportdirektor Sven Mislintat plant (ab 16:50)

Transfer-Update: Warum sich der Poker um Josha Vagnoman zuspitzt (ab 36:42)

Hier geht´s zur aktuellen Ausgabe:

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von YouTube bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von YouTube bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.

Artikel zur aktuellen Folge: