Neue Podcast-Folge: Der VfB Stuttgart zwischen Liga-Endspurt und Wahlkampf-Auftakt

Während die Bundesliga-Saison für den VfB Stuttgart auf die Zielgerade einbiegt, startet der Wahlkampf um das Präsidentenamt erst jetzt in die heiße Phase. Auf der Mitgliederversammlung am 18. Juli will Pierre-Enric Steiger aus Winnenden den amtierenden Clubchef Claus Vogt ablösen. Wie stehen seine Chancen? Darüber und über den Liga-Endspurt sowie die aktuellen Entwicklungen auf dem Transfermarkt diskutieren unsere VfB-Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge von „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Das 2:1 gegen Augsburg : 40-Punkte-Marke geknackt, aber das Verletzungspech bleibt dem VfB treu (ab 01:17)

: 40-Punkte-Marke geknackt, aber das Verletzungspech bleibt dem VfB treu (ab 01:17) Der Sosa-Fauxpas : Warum der Kroate nach seiner Einbürgerung nicht für die DFB-Elf spielen darf (ab 04:20)

: Warum der Kroate nach seiner Einbürgerung nicht für die DFB-Elf spielen darf (ab 04:20) Die Kandidatenkür : Pierre-Enric Steiger fordert Amtsinhaber Claus Vogt (ab 12:50)

: Pierre-Enric Steiger fordert Amtsinhaber Claus Vogt (ab 12:50) Der Transfermarkt : Kempf-Abgang bahnt sich an, Didavi-Verlängerung auf der Zielgeraden (ab 21:57)

: Kempf-Abgang bahnt sich an, Didavi-Verlängerung auf der Zielgeraden (ab 21:57) Das Gladbach-Spiel: Quarantäne-Trainingslager vor dem letzten Auswärtsspiel der Saison (ab 27:28)

Hier gibts die aktuelle Podcast-Folge: