Neue Podcast-Folge: Was beim VfB Stuttgart aktuell nicht passt

Nach dem enttäuschenden Rückrundenstart in Fürth schärft Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo die Sinne und nimmt einen Teil seiner Profis in die Pflicht. Die personelle Lage in der Offensive bleibt angespannt. Um die Sieglosserie zu beenden und die Bilanz gegen RB Leipzig aufzubessern, müssen sich die Schwaben steigern. Und über allem steht die Frage: Was passt aktuell nicht beim VfB Stuttgart? An einer Antwort versuchen sich unsere Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Rückblick Fürth (ab 01:09)

Personalsituation/PK-Update (ab 08:20)

Was aktuell nicht passt (ab 18:00)

Gegnercheck/Ausblick RB Leipzig (ab 26:14)

Hier geht's zur aktuellen Folge:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.