Neuwahl der VfB-Gremien: Das sind die Kandidat*innen für Präsidium und Vereinsbeirat

Auf der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart steht neben der Präsidentenwahl auch die Neuwahl des Präsidiums und des Vereinsbeirats im Fokus. Um das Präsidentenamt konkurrieren Amtsinhaber Claus Vogt und Herausforderer Pierre-Enric-Steiger. Mittlerweile ist auch klar, wer für die Posten in den anderen Vereinsgremien kandidieren darf:

Präsidium

Die VfB-Satzung schreibt vor, dass der Vereinsbeirat für jede Präsidiumsposition bis zu zwei Kandidaten nominieren kann. Sie treten dann in der Wahl am 18. Juli gegeneinander an. Da beide Präsidiumsplätze neu zu besetzen sind, konnte der Vereinsbeirat aus den sechs Bewerbungen insgesamt vier Personen auswählen, die in folgender Konstellation zur Abstimmung stehen:

Rainer Adrion vs. Markus Scheurer

Hubert Deutsch vs. Christian Riethmüller

Ex-Profi Silvio Meißner und Beratsmitglied Christof Seeger werden also nicht zur Wahl zugelassen. Für alle Präsidiumswahlen bei der Mitgliederversammlung wird die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen benötigt. Bei Gleichheit der Ja-Stimmen findet ein zweiter Wahlgang statt. Für die zwei zu wählenden Präsidiumspositionen ist in der Satzung keine Rangfolge beschrieben. Wer Vizepräsident wird, legt das Präsidium anschließend in seiner konstituierenden Sitzung fest.

Vereinsbeirat

Parallel hat der Wahlausschuss unter der Führung von Präsident Claus Vogt seinen Prozess zur Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten für den Vereinsbeirat durchgeführt. Aus den 48 Bewerbungen konnte der Wahlausschuss bis zu sechs Personen pro Gruppe auswählen. Unterteilt nach den drei Gruppen gemäß § 18 Punkt 3 der Satzung werden nachfolgende Personen zur Wahl vorgeschlagen:

Sport und Verein : Kai Engler, Werner Gass, Gerhard Grieger, Dr. Marc Nicolai Schlecht, Roland Schmid, Kai Simon

: Kai Engler, Werner Gass, Gerhard Grieger, Dr. Marc Nicolai Schlecht, Roland Schmid, Kai Simon Mitglieder und Fans : Fabian Lang, Bernadette Martini, Michael Reichl, Mathias Schmitteckert, Susanne Schosser, Rainer Weninger

: Fabian Lang, Bernadette Martini, Michael Reichl, Mathias Schmitteckert, Susanne Schosser, Rainer Weninger Wirtschaft und Gesellschaft: Michael Astor, Martin Bizer, Prof. Dr. André Bühler, Prof. Dr. Hubert Mörk, Mike Schäfer, Martin Wiedmann

Der Wahlprozess für den Vereinsbeirat ist in § 18 Punkt 4 der Satzung im Detail beschrieben. Pro Gruppe können drei Personen gewählt werden. Der Vereinsbeirat besteht im Regelfall aus insgesamt neun Mitgliedern.