Noch keine Trainer-Entlassung beim VfB: Labbadia leitet die Einheit am Sonntag

Auch am Sonntagmorgen (02.04.) ist Bruno Labbadia der Trainer des VfB Stuttgart. Der 57-Jährige leitete das Ersatzspieler-Training an der Mercedesstraße. Obwohl nach der Niederlage bei Union Berlin heftig über eine Labbadia-Entlassung spekuliert wurde, ist die Trennung (noch) nicht offiziell.

Bruno Labbadia noch nicht beim VfB entlassen

Am Tag nach dem bitteren 0:3 bei den Eisernen ging es beim VfB zum gewöhnlichen Ersatzspieler-Training über. Pascal Stenzel und Co. mussten um 10.30 Uhr im Robert-Schlienz-Stadion anschwitzen, die Startelf-Spieler spulten ihre Runden beim Auslaufen ab. Die interessante Neuigkeit: Bruno Labbadia leitete die Einheit.

Die Spekulationen, dass der Trainer bereits in der Nacht auf Sonntag entlassen werden könnte, haben sich damit nicht bewahrheitet. Wie es scheint, könnte aber im Laufe des Tages noch eine Entlassung folgen.

In elf Spielen hat der VfB unter Labbadia nur ein Spiel gewonnen, den Schwaben läuft im Abstiegskampf die Zeit davon. Noch bleiben acht Spiele, um das Ruder herumzureißen. Und Bruno Labbadia gehen langsam aber sicher die Argumente aus, den VfB vor dem Abstieg zu bewahren.

Wie ist die Ausgangslage beim VfB?

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth wollte sich nach dem Union-Spiel am Sky-Mikrofon nicht zum Spiel äußern. Außerdem vermied er im Presse-Bereich ein Bekenntnis zum Trainer und wich den Fragen der Journalisten aus. Man wolle keine Entscheidungen aus den Emotionen heraus treffen und die Lage am Sonntag analysieren. "Wir werden nicht untätig sein und beim Untergang zuschauen."

Lababdia jedenfalls ließen die Gerüchte am Samstagabend kalt. "Darum geht es doch gar nicht, um mich. Man kann nicht behaupten, dass man keine gut eingestellte Mannschaft gesehen hat heute. Trotzdem haben wir keine Argumente. Was meine Person betrifft, das interessiert mich am wenigsten."

Unsere Redaktion befindet sich am Trainingsplatz in Bad Cannstatt und hält Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.