Podcast zur VfB-Rettung: Wie unsere Reporter den weiß-roten Wahnsinn erlebt haben

Epochal, episch, einmalig - das "Wunder vom Wasen". Die Last-Minute-Rettung des VfB Stuttgart gegen Köln wird in jedem Fall in die Vereinsgeschichte eingehen. Unsere VfB-Reporter Danny Galm und Simeon Kramer schildern in einer neuen Folge von "Wir reden über den VfB", dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen, ihre ganz persönlichen Erfahrungen. Und tauchen noch einmal ein in den weiß-roten Wahnsinn von Cannstatt.

Die Themen im Überblick:

Der denkwürdige 34. Spieltag als Erlebnisbericht der ZVW-Redakteure (ab 02:02)

Saisonanalyse: Warum alles auf den Prüfstand kam (ab 38:50)

Trainerkarussell in der Liga kommt in Fahrt: Welche Rolle spielt Pellegrino Matarazzo? (ab 46:20)

Ausblick Transferperiode: Was wird aus Kalajdzic, Sosa und Co.? (ab 53:40)

Hier geht´s zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.

