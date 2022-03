VfB-Heimspiel gegen FC Augsburg: Bereits über 45.000 Tickets verkauft

Zum ersten Mal seit Oktober 2021 darf die Mercedes-Benz Arena voll ausgelastet werden. Für das Heimspiel am Samstag (19.03.) gegen den FC Augsburg dürften also wieder rund 60.000 Fans ins Stadion und ihren Verein anfeuern. Die Chancen, dass die Schwaben ihr Heimspiel vor vollem Haus absolvieren können, stehen gar nicht so schlecht.

So viele VfB-Fans kamen seit über zwei Jahren nicht mehr ins Stadion

Stand Dienstag (15.03.) seien bereits über 45.000 Tickets verkauft worden, teilt VfB-Pressesprecher Tobias Herwerth mit. Da der Verkauf noch weiter läuft, hofft der Verein, dass noch mehr Fans dazukommen. Ein Grund für die hohe Zahl an verkauften Eintrittskarten sind auch die attraktiven Ticketangebote, die der Bundesligist in seinem Ticket-Shop anbietet.

Egal wie viele VfB-Fans letztendlich am Samstagnachmittag in der Mercedes-Benz Arena Platz nehmen: So vollbesetzt war das das Stadion seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 nicht mehr. Zudem ist bereits jetzt klar: Die Ultra-Gruppierungen kehren mit ihrem organisierten Support wieder in die Cannstatter Kurve zurück.

Beste Voraussetzungen also für Trainer Pellegrino Matarazzo und sein Team, um gegen den FC Augsburg die nächsten wichtigen Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Zum Trainingsauftakt am Dienstagvormittag konnte der VfB-Coach fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen.

Sogar Youngstar Mohamed Sankoh absolvierte zum ersten Mal nach seiner schweren Knieverletzung am 1. Spieltag eine individuelle Trainingseinheit auf dem Rasen an der Mercedesstraße