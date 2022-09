VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg unter Druck: Borna Sosa droht eine Zwangspause

Im kommenden Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg steht der VfB Stuttgart unter Druck. Gelingt der Mannschaft auch am Samstag (01.10.) nicht der erste Saisonsieg in der Bundesliga, droht im Schwabenland ein ungemütlicher Herbst. Und da auch die Niedersachsen einen schlechten Saisonstart hingelegt haben, bekommt das Duell eine besondere Brisanz. Derzeit belegt der VfL mit fünf Punkten nach sieben Partien den 17. Tabellenrang - punktgleich mit dem VfB auf dem 16. Platz.

Josha Vagnoman fällt weiter aus

Verzichten muss Trainer Pellegrino Matarazzo weiter auf Außenbahnspieler Josha Vagnoman. Der 21-Jährige laboriert immer noch an einem Knochenödem. „Wann er wieder einsteigen kann, ist ungewiss“, so der Coach auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag (29.09.).

Und nun droht auch noch auf der linken Seite ein Ausfall. Borna Sosa ist mit Erkältungssymptomen und erhöhter Temperatur von der kroatischen Nationalmannschaft zurückgekommen. Sein Corona-Test ist negativ. Mit dem Team konnte der Verteidiger diese Woche noch nicht trainieren. Ein Einsatz in der VW-Arena ist damit höchst unwahrscheinlich, es droht eine Zwangspause.

Neuzugang Dan-Axel Zagadou ist derweil noch kein Kandidat für die Startelf. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler hat in dieser Woche nicht alle Einheiten absolviert. „Er ist eine Option für die Bank“, sagte Matarazzo. Ein Kaderplatz für den zuletzt vereinslosen Innenverteidiger wäre laut Matarazzo „ein großer Schritt“.

So könnte der VfB starten:

Müller - Ito, Anton, Mavropanos - Karazor - Silas, Ahamada, Endo, Führich - Tomas - Guirassy