VfB Stuttgart im DFB-Pokal-Halbfinale: Wann wird gelost und gespielt?

Der VfB Stuttgart hat erstmals seit 2013 das DFB-Pokalhalbfinale erreicht. Der 1:0-Sieg im ersten Spiel unter Trainer Sebastian Hoeneß beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg sorgt dabei nicht nur für neues Selbstvertrauen im Abstiegskampf der Bundesliga, sondern er spült auch rund 3,4 Millionen Euro in die klammen Klubkassen. Wann werden jetzt die Halbfinal-Paarungen ausgelost und Was können die Teams verdienen?

Wann das DFB-Pokal-Halbfinale gelost wird

Ziehungsleiter am Sonntag (09.04.) in der ARD wird ausgerechnet Ex-VfB-Profi und Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger sein. Übertragen wird die Ziehung ab 19 Uhr aus dem Fußballmuseum in Dortmund. In der Lostrommel liegen der VfB, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg. Die Losfee ist Handball-Nationaltrainer Alfred Gislason.

Wann die DFB-Pokal-Halbfinals gespielt werden und wer überträgt

Angesetzt sind die Halbfinal-Paarungen für den 2. und 3. Mai. Die TV-Rechte im DFB-Pokal verteilen sich wie gehabt auf den Pay-TV-Sender Sky und die Free-TV-Kanäle ARD und ZDF. Beide Halbfinal-Paarungen werden ebenso wie das Endspiel live im Free-TV zu sehen sein. Die genaue Zuteilung der Spiele zwischen ARD und ZDF erfolgt jedoch erst nach der Auslosung.

Welche Prämien warten

Für den Einzug ins Halbfinale haben Stuttgart, Leipzig, Freiburg und Frankfurt jeweils 3.347.950 Millionen Euro erhalten. Auf den diesjährigen DFB-Pokalsieger warten jetzt 4,32 Millionen Euro - der Final-Verlierer bekommt immerhin noch 2,88 Millionen Euro.