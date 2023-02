Suche nach Vermisster aus Remshalden: Polizei findet Leiche, Identität unklar

Im Rahmen einer großangelegten Suchaktion nach der vermissten 16-Jährigen aus Remshalden hat die Polizei am Donnerstagmittag (02.02.) in Lenningen (Kreis Esslingen) die Leiche einer weiblichen Person gefunden. Ob es sich dabei um die Jugendliche handelt, ist laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen noch unklar. Die Kriminalpolizei in Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung ist vor Ort.

Ein Sprecher des für Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen bestätigt, dass ein lebloser Körper am Ortsrand von Oberlenningen gefunden wurde. Der Fundort befinde sich am Übergang von Wiese zu Wald am Ortsrand. Die Identifizierung stehe noch aus, so der Sprecher. Die genauen Umstände des Todes müssten noch ermittelt werden.

Polizei-Suchaktion in Lenningen

Wie der Teckbote berichtet, hat die Polizei seit Donnerstagmorgen (02.02.) zahlreiche Polizeikräfte in mehreren Mannschaftswagen zwischen Dettingen und Lenningen zusammen gezogen. Treffpunkt sei die Autobahnmeisterei Kirchheim gewesen.

Rudolf Biehlmaier, Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen, bestätigte unserer Reporterin vor Ort, dass die Polizei "mit starken Kräften" im Einsatz gewesen sei. "Die Ermittlungsgruppe Julia bei der Kriminalpolizei hat heute die Suchmaßnahmen organisiert", so Biehlmaier.

Polizei-Sprecher: Tote ist weiblich

"Man wollte im Bereich der Bahngleise suchen, ob dort Beweismittel, ob Gegenstände von Julia gefunden werden können", so der Polizeisprecher. Aber auch an anderen Punkten sei gesucht worden. Dabei habe man die Leiche entdeckt. "Wir wissen nicht, ob es sich um Julia W. handelt."

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen sagte unserer Reporterin vor Ort, dass es sich bei der Toten um eine weibliche Person handelt. Die wichtigsten Fragen seien nun: Wer ist die Tote? Wo wurde sie genau gefunden? Wann war der Todeszeitpunkt? Und woran ist sie gestorben? Eine Pressemitteilung der Polizei sei im Laufe des Tages zu erwarten.

Julia W. wird seit über einer Woche vermisst

Die 16-Jährige Julia W. aus Remshalden-Grunbach wird seit Dienstagmorgen (24.01.) vermisst. Die Jugendliche verließ ihr Zuhause und machte sich auf den Weg zur Schule. Eine Kamera nahm sie später am Bahnhof in Kirchheim/Teck auf, wo sie in einen Zug der Teckbahn einstieg. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Warum die Polizei in Lenningen sucht

Da den Ermittlern Erkenntnisse vorliegen, dass sich die Jugendliche möglicherweise auch in der Gemeinde Lenningen aufgehalten hatte, gab es dort bereits in den vergangenen Tagen Suchmaßnahmen.

Schon am Mittwoch (01.02.) waren Polizisten in Lenningen von Haus zu Haus gegangen und hatten Handzettel mit Informationen zu der vermissten 16-Jährigen verteilt. Eine großangelegte Suchaktion mit DRK, Malteser Hilfsdienst, Bergwacht, Hubschrauber und Fährtenhunden am Wochenende zuvor war zunächst ohne Ergebnis geblieben.