Meterhohe Rauchsäule am Donnerstag (04.03.) über dem Rems-Murr-Kreis: Dach des Korber Hallenbads brennt

In Korb läuft am Donnerstagnachmittag (04.03.) ein größerer Feuerwehreinsatz. Nach Angaben der Polizei brennt das Dach des Hallenbades in der Brucknerstraße. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Die Rauchsäule ist weithin sichtbar.

Die meterhohe Rauchsäule ist weithin sichtbar. Hier der Blick vom Kleinheppacher Kopf. © Gabriel Habermann

Die Feuerwehr hat die Lage laut Einsatzleiter Stephan Schiek im Griff. Aktuell wird von einer verletzten Person ausgegangen, die wegen einer möglichen Rauchvergiftung betreut wird. Laut dem Einsatzleiter musste eine Person vom Dach gerettet werden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch Gasflaschen von der Baustelle seien gesichert worden.

Das Feuer sei unter Kontrolle. Jetzt laufen Nachlöscharbeiten. Styropor und Dämmungsmaterial muss auseinandergezogen werden, damit es sich nicht weiter entfacht. Die Drehleiter wurde vorerst zurückgezogen, bleibt aber in Bereitschaft. Jetzt wird die Lage beobachtet, auch mit Blick aufs Rote Kreuz. Eventuell kann die Präsenz des Rettungsdienstes bald heruntergefahren werden, so Schiek. Aktuell (Stand 14.50 Uhr) ist das Rote Kreuz mit sechs Fahrzeugen und 19 Personen vor Ort. Auch ein Notarzt ist vor Ort.

Zur Brandursache kann der Einsatzleiter noch nichts Genaueres sagen. Er vermutet einen Zusammenhang mit den Bauarbeiten.

Es sind etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz. Zuletzt kam ein weiteres Feuerwehrfahrzug der Abteilung Beinstein der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen hinzu. Vor Ort sind die Feuerwehren Korb mit der Abteilung Kleinheppach, die Feuerwehr Waiblingen mit den Abteilungen Stadt, Bittenfeld und Beinstein.

Das Korber Hallenbad wird derzeit saniert. Bereits im Juli 2020 war es an gleicher Stelle zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Die Ursache damals war ein Dehnfugenbrand: Isoliermaterial zwischen den Wänden des Hallenbades und der angrenzenden Remstalhalle hatte sich entzündet.