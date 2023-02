Erdbeben in der Türkei und Syrien: Wie Sie vom Rems-Murr-Kreis aus helfen können

Am Montagmorgen (06.02.) hat ein Erdbeben den Südosten der Türkei und Regionen in Syrien erschüttert. Mittags folgte in derselben Region ein weiteres Beben der Stärke 7,5. Es gab zudem Hunderte Nachbeben. Die Opferzahl steigt immer weiter, nach wie vor werden viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Insgesamt liegt die Zahl der Toten inzwischen nach Angaben vom Dienstagmorgen (07.02.) bei fast 5000. Wie Sie vom Rems-Murr-Kreis aus helfen können, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst:

Die Ditib-Gemeinde Waiblingen hat ein Spendenkonto bei der Kreissparkasse Waiblingen eingerichtet, das Geld soll direkt in die Türkei weitergeleitet werden.

Ditib Waiblingen

IBAN: DE29 6025 0010 0000 2807 41

BIC: SOLADES1WBN

Kreissparkasse Waiblingen

Stichwort: Erdbebenopfer

Einen gemeinsamen Aufruf haben die Moscheen aus Welzheim, Urbach und Schorndorf gestartet. Sie wollen Sachspenden sammeln, die ab Mittwochabend (08.02.) in der Welzheimer Moschee in der Silcher Straße 6 abgegeben werden können. Benötigt werden insbesondere:

Decken

Mäntel

Windeln

Feuchttücher

Flaschen

Babynahrung

Baskenmützen

Schals

Eine weitere Sammelstelle für Sachspenden ist der Stern Kebap in der Waiblinger Straße 7 in Weinstadt. Bis Mittwochmittag (08.02.) können dort Kleidung und Decken abgegeben werden. Die Spenden sollen direkt nach Pazarcik gebracht und an die Menschen vor Ort verteilt werden.

Der Winterbacher Ibrahim Arslan, der viel Verwandtschaft mitten im Erbebengebiet hat, bittet um Unterstützung für seine Online-Spendenaktion (hier geht's zur Homepage). "Wir haben viele Familienmitglieder in Antakya und Umgebung verloren. Für die Überlebenden werden wir gezielt eine große Hilfsaktion auf die Beine stellen", schreibt er.

Das "Bündnis Entwicklung Hilft" und die "Aktion Deutschland Hilft" rufen mit folgendem Konto gemeinsam zu Spenden auf:

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank

Stichwort: ARD/ Erdbeben Türkei und Syrien

Weitere Spendenaufrufe im Überblick:

Diakonie Katastrophenhilfe (zur Homepage)

IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02

BIC: GENODEF1EK1

Evangelische Bank

Stichwort: Erdbebenhilfe Türkei Syrien

Ärzte der Welt e.V. (zur Homepage)

IBAN: DE06 1203 0000 1004 3336 60

BIC: BYLADEM1001

Deutsche Kreditbank

Stichwort: Nothilfe Türkei/Syrien

UNO-Flüchtlingshilfe e.V. (zur Homepage)

IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50

BIC: COLSDE33

Sparkasse Köln/Bonn

Stichwort: Erdbeben

Deutsches Rotes Kreuz (zur Homepage)

IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Nothilfe Erdbeben Türkei und Syrien

Malteser Hilfsdienst e. V. (zur Homepage)

IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12

S.W.I.F.T.: GENODED 1PA7

Stichwort: Erdbeben Türkei/Syrien

Sie kennen weitere Hilfs- oder Spendenaktion aus der Region, die allerdings in unserer Auflistung fehlen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail: online@zvw.de