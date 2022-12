Wetter am Wochenende: Wann schneit es im Rems-Murr-Kreis?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für Freitag (09.12.) winterliches Wetter in Deutschland: „Größtenteils leichter Dauerfrost“ lautet die Prognose. Auch im Rems-Murr-Kreis war für Freitag (09.12.) Schnee gemeldet. Wird es am Freitag (09.12.) wirklich schneien und wie wird das Wetter im Rems-Murr-Kreis am Wochenende? Wir haben beim DWD nachgefragt. Eines ist gewiss: Für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder im Christmas Garden müssen wir uns warm einpacken.

Amtliche Warnung vor Frost am Freitag (09.12.)

Am Freitag (09.12.) ist in der Südosthälfte von Baden-Württemberg gebietsweise mit einem bis drei Zentimeter Neuschnee und entsprechender Glätte zu rechnen, vermeldet der DWD auf seiner Webseite.

Für den Rems-Murr-Kreis hat der DWD eine amtliche Warnung vor Frost am Freitag (09.12.) von 11 bis 16 Uhr ausgegeben: Es soll leichten Frost zwischen minus ein und minus drei Grad geben. „Es kann zwar die ein oder andere Schneeflocke auftreten", sagt ein Sprecher des DWD. Mit richtigem Schneefall sei im Rems-Murr-Kreis am Freitag allerdings nicht zu rechnen.

So wird das Wetter am Wochenende

Am Samstagmorgen (10.12.) hingegen könne es zu leichtem Schneefall kommen. "Im Extremfall kann es bis zu einen Zentimenter Schnee geben. Es kann aber auch sein, dass es mancherorts garnicht schneit", so der Experte. Der Schneefall soll zum Sonntag (09.12.) allerdings schon wieder nachlassen: Die Sonne lässt sich voraussichtlich nicht blicken und es bleibt bedeckt. Tagsüber liegen die Temperaturen bei null bis minus zwei Grad.

„Die Nächte werden immer kälter", sagt der DWD-Sprecher. In der Nacht zum Montag (12.12.) erreichen wir Temperaturen von minus fünf bis minus acht Grad.