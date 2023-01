Kaltes Wasser, hohe Preise: Welche Bäder eignen sich für Familien aus dem Kreis?

Bibbernd im Becken planschen und dafür noch die Haushaltskasse übermäßig strapazieren ist nicht das, was sich Familien unter einem entspannten Bade-Ausflug vorstellen. Doch in dieser Zeit müssen sie das. Aufgrund der Energiekrise haben aber viele Hallenbäder die Wassertemperaturen gesenkt und die Preise erhöht. Der Badespaß im Oskar-Frech-Seebad in Schorndorf und im Wonnemar in Backnang ist für Familien im Januar 2023 nochmals teurer geworden. Das F3 in Fellbach hatte im Dezember 2022 bereits die Preise angezogen. Einige Familien verzichten daher inzwischen auf einen Schwimmbad-Besuch. Doch wo gibt es überhaupt noch warme Quellen und zu welchem Preis? Ein Überblick:

Schwimmkurs mit Neopren-Anzug

Maria Dominguez hatte lange auf einen Platz in einem Anfänger-Schwimmkurs für ihre Tochter gewartet. Letztlich hat sie sich einer Privatinitiative aus mehreren Eltern angeschlossen, die sich selbst eine Schwimmlehrerin organisiert hatten. Anschließend ergatterte sie einen Platz für einen Fortgeschrittenen-Kurs und verzichtete nun auf eine Fortsetzung. "Im Winter wollen wir keinen Schwimmkurs machen, weil das Wasser in Waiblingen einfach zu kalt ist. Da warte ich, bis es Frühling wird und die Außentemperaturen angenehmer sind", berichtet Maria Dominguez.

Michaela Stilz aus Kernen, die eigentlich immer gerne mit ihren Kindern im Waiblinger Hallenbad schwimmen ging, war es beim letzten Besuch vor einer Woche "viel zu frisch". "So schnell gehen wir dort nicht mehr baden", sagt sie. Die Umgebungstemperatur und die Zugluft in den Umkleiden seien mit Baby einfach nicht angenehm. "Mein Sohn hat gezittert und ich auch", erklärt sie.

Ralf Müller aus Waiblingen zeigt zwar vollstes Verständnis für die Energiesparmaßnahmen, zum Schwimmen fand er es beim letzten Besuch im Waiblinger Hallenbad aber ebenfalls als zu kalt. "Wir machen jetzt erst mal eine kleine Pause und gehen nicht ins Schwimmbad", sagt er. Seine Kinder könnten aber zum Glück schon schwimmen.

Ähnliches hört man aus umliegenden Schwimmbädern. Eine Mutter aus Urbach geht inzwischen nicht mehr mit ihrem Sohn ins Stammschwimmbad nach Schorndorf. "Früher konnte man sich zwischendurch im Außenbecken aufwärmen, aber inzwischen frieren wir", erzählt sie. Aber: "Wenn es draußen wieder wärmer wird und die Sonne durch die großen Glasflächen hereinscheint, wird’s sicher angenehmer."

Das F3, früher mit dem 33 Grad warmen Solebecken und Kleinkind-Bereich, ist ebenfalls für Familien keine Wohlfühl-Oase mehr.

"Das Wasser war schon kühl", sagt Ursula Baron aus Stuttgart, die mit ihren beiden Kindern in den Weihnachtsferien im F3 war. "Die erste Stunde im Baby- und Lehrschwimmbecken war ok, dann bekamen die Kinder blaue Lippen und irgendwann wollten sie nur noch in den Whirlpool." Da sei das F3 aber nichts Besonderes: Auf ihr sportliches Schwimmtraining verzichte sie inzwischen wegen der kalten Wassertemperaturen und auch der Sohn absolviere seinen Schwimmkurs in Stuttgart inzwischen im Neopren-Anzug. Aber ja, die Preise seien im F3 "schon ordentlich hoch". Eine andere Mutter nennt den Badebesuch im F3 inzwischen einen "Luxus". Zu diesem Thema schreibt eine Mutter aus Weinstadt: "Baden ist seit Oktober bei uns gestrichen, aber nicht wegen der Kälte. Bei den neuen Eintrittspreisen muss man es sich genauer überlegen."

Einzig das Wonnemar in Backnang und das Leuze in Stuttgart werden von befragten Familien als angenehm empfunden. "Der Kleinkindbereich und das Außenbecken, das Warmsprudelbecken sind total angenehm und auch drinnen ist es aushaltbar", sagt eine Mutter, die in den Weihnachtsferien dort war und sogar aus Ludwigsburg angereist ist, weil die Schwimmbäder in ihrer Umgebung "einfach zu kalt" seien. "Toll wäre nur noch ein Whirlpool am Rutschen-Ausgang, dann müsste man nicht immer bibbernd warten, bis die Kinder unten ankommen", sagt sie im Scherz. Aber: "Einzig die Preise von knapp 30 Euro für einen Badebesuch als Familie lassen einen wirklich schlucken."

Eine Übersicht über die Schwimmbäder im Rems-Murr-Kreis und Umgebung

Das Hallenbad in Waiblingen

Das Außenbecken des Hallenbads Waiblingen bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Wassertemperaturen

"Wir haben die Umgebungstemperatur um zwei Grad auf 28 Grad gesenkt", berichtet eine Mitarbeiterin des Hallenbads in Waiblingen Ende Januar. Aktuell habe das Sportbecken eine Temperatur von etwa 26 Grad, während die Temperatur im Lehr- und Kinderbecken knapp über 30 Grad Celsius liege. Daran habe sich laut Angaben eines Mitarbeiters am 10.1. nichts geändert. "Es bleibt alles beim Alten", sagte er.

Eintrittspreise

Die Badezeit ist unbegrenzt

Kinder bis einschließlich vier Jahre haben in Begleitung eines verantwortlichen Erwachsenen freien Eintritt

Kinder von 6 bis 16 Jahren zahlen 2,40 Euro, 4,20 Euro kostet der Eintritt für Erwachsene

Familienkarte: Ein Erwachsener mit eigenen Kindern bis 16 Jahren 8,80 Euro, zwei Erwachsene mit eigenen Kindern 12,80 Euro

Es gibt weitere Ermäßigungen

Öffnungszeiten

Montag geschlossen

Dienstag 15.00 - 22.00 Uhr

Mittwoch 13.00 - 22.00 Uhr

Donnerstag 6.30 - 22.00 Uhr

Freitag 8.00 - 22.00 Uhr

Samstag und Sonntag 8.00 - 20.00 Uhr

An Feiertagen 8.00 - 20.00 Uhr

Achtung: Zeitweise ist das Lehr- und Kinder-Schwimmbecken nicht im vollen Umfang nutzbar.

Weitere Informationen auf der Internetseite der Stadtwerke Waiblingen.

Das Oskar-Frech-Bad in Schorndorf

Das Außenbecken bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Wassertemperaturen

Laut den Informationen auf der Internetseite des Oskar-Frech-Seebades betragen die Temperaturen im Schwimmbecken 27 Grad. Erlebnisbecken, Lehrschwimmbecken und Kursbecken sind 29 Grad warm, das Planschbecken 32 Grad.

Eintrittspreise

Die Eintrittspreise, in denen ein Energiezuschlag von 2,50 Euro enthalten ist, sind zum 1.1.2023 gestiegen

Kinder bis einschließlich fünf Jahren haben freien Eintritt

Einzelkarte (2,5 Stunden Badezeit): Kinder zwischen 6 und 17 Jahren: 5,50 Euro, Erwachsene 9,50 Euro

Einzelkarte (Tageskarte): Kinder zwischen 6 und 17 Jahren: 8 Euro, Erwachsene: 12,00 Euro

Familienkarte bei 2,5 Stunden: Ein Erwachsener mit eigenen Kindern: 16,50 Euro, zwei Erwachsene mit eigenen Kindern: 19 Euro

Familienkarte (Tageskarte): Ein Erwachsener mit eigenen Kindern: 23,50 Euro, zwei Erwachsene mit eigenen Kindern: 26 Euro

Es gibt weitere Ermäßigungen

Öffnungszeiten

Täglich von 8.00 bis 21.00 Uhr

Das Wonnemar in Backnang

Die Wassertemperaturen

Im Sportbecken und bei den Rutschen ist das Wasser den Angaben auf der Internetseite des Wonnemars in Backnang zufolge 24,5 Grad frisch. Dafür ist der Erlebnisbereich deutlich wärmer. Die Badetemperaturen reichen von 30,5 Grad Celsius (Erlebnisbecken) bis zu 32 Grad Celsius im Außenbecken (Sole). Das Warmsprudelbecken und das Kinderbecken sind sogar 35 Grad warm.

Eintrittspreise

Auch das Wonnemar Backnang hat seine Preise zum 1.1.2023 erhöht

Kinder bis einschließlich vier Jahre zahlen inzwischen pauschal 3,50 Euro, 2022 hatten sie noch freien Eintritt

Einzelkarte (1,5 Stunden): Kinder zwischen 5 und 15 Jahren zahlen 4,90 Euro, Erwachsene 7,90 Euro

Einzelkarte (4 Stunden): Kinder zwischen 5 und 15 Jahren: 7,50 Euro, Erwachsene: 10,50 Euro

Tageskarten sind auf der Website inzwischen nicht mehr ausgewiesen. Bei Überziehung der gebuchten Zeit wird automatisch der nächst höhere Tarif berechnet. Danach kostet jede weitere Stunde ein Euro pro Person mehr.

Familienkarte (gilt auch für Großeltern und gleichgeschlechtliche Paare mit eigenen Kindern bis 15 Jahre): 32,50 Euro

Es gibt weitere Ermäßigungen

Öffnungszeiten

Montag 12.00 - 22.00 Uhr

Dienstag - Sonntag 10.00 - 22.00 Uhr

Dienstags: Frühschwimmen von 6.30 bis 8.00 Uhr, nicht in den Ferien und an Feiertagen

Das F3 in Fellbach

Die Wassertemperaturen

Im Sportbecken beträgt nach Angaben auf der F3-Website die Temperatur 26 Grad Celsius, im Lehrschwimmbecken, im Erlebnisbecken und im Solebecken liegt sie bei 30 Grad Celsius. Der Kinderbereich weist Temperaturen von 33 Grad Celsius auf, der Whirlpool sogar 36 Grad Celsius.

Eintrittspreise

Kinder bis einschließlich 6 Jahren haben freien Eintritt

Pro angefangene Stunde zahlen Kinder zwischen 7 und 15 Jahren montags bis freitags 2,00 Euro und 2,80 Euro am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien. Erwachsene zahlen wochentags 2,50 Euro, am Wochenende, an Feiertagen, in den Ferien 3,50 Euro

Eine Tageskarte kostet für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren 10 Euro, unter der Woche am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien 14 Euro. Erwachsene unter der Woche 12,50 Euro und 17 Euro am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien

Die Rutschen kosten extra: 3 Euro für Kinder ab 7 Jahren und 5 Euro für Erwachsene

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag, Sonntag: 10.00 - 20.00 Uhr

Freitag und Samstag 10.00 - 21.00 Uhr

Frühschwimmen Montag bis Freitag von 6.00 - 8.00 Uhr mit speziellen Tarifen

Besonderheit

Im Winter gibt es gegen 18 Uhr im Familienbad eine Lasershow mit Musik.

Das Leuze in Bad Cannstatt

Wassertemperaturen

Planschbecken und Nichtschwimmerbecken: 34 Grad Celsius

Warmsprudelbecken: 36 Grad Celsius

Sitz- und Liegebecken: 34 Grad Celsius

Erlebnisbecken innen und außen: 30 Grad Celsius

Mombach-Außenbecken: 27 Grad Celsius von Oktober-April

Heilwasser-Außenbecken: 20 Grad Celsius

Wassertretbecken: 14 Grad Celsius

Öffnungzeiten

Schwimmbad: Montag bis Sonntag 6.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Kinderland: Montag bis Sonntag: 8.00 bis 21.00 Uhr

Eintrittspreise

Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt

Einzeleintritt für zwei Stunden für Kinder von 7 bis 17 Jahre 7,60 Euro, für Erwachsene 9,50 Euro

Tageskarte für Kinder zwischen 7 und 17 Jahren 11,20 Euro, für Erwachsene 14 Euro

Es gibt weitere Ermäßigungen

Das Wunnebad in Winnenden

Das Hallenbad Wunnebad in Winnenden bleibt voraussichtlich bis zum 29. April 2023 geschlossen.

*Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es handelt sich um ausgewählte Informationen, die einen Überblick und Vergleich ermöglichen sollen. Öffnungszeiten und Preise in den Ferien weichen teilweise ab. Die Informationen wurden am 10.1.2023 per Telefon und über die jeweiligen Websites recherchiert.