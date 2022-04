Neue Podcast-Folge zum VfB: Worauf es im Keller-Duell gegen Hertha ankommt

Am Sonntagabend (24.04.) trifft der VfB Stuttgart im Olympiastadion auf Hertha BSC Berlin. Für beide Teams ist das Duell im Tabellenkeller vorentscheidend: Ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten könnte am Ende ausschlaggebend für den Bundesliga-Verbleib sein. Was erwartet den VfB in Berlin - und welches Team hat die besseren Karten für den Abstiegskracher? Darüber spricht unser VfB-Reporter Simeon Kramer mit dem Kicker-Reporter Andreas Hunzinger in einer neuen Folge von "Wir reden über den VfB". Hunzinger berichtet im Kicker über die Hertha und begleitet den Verein seit Jahren.

Die Themen im Überblick:

0:0 bei Mainz: Kurzer Rückblick auf den müden Kick (ab 02:55)

Abstiegskracher gegen Hertha: Was erwaret den VfB in Berlin? (ab 04:10)

Wie Kicker-Reporter Andreas Hunzinger den VfB einschätzt (ab 13:15)

Der Blick auf den Abstiegskampf: Wer steigt ab - wer bleibt drin? (ab 20:43)

Updates von der VfB-PK: Endo und Karazor zurück - Sankoh auf gutem Weg (ab 30:10)

Hier geht's zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.

