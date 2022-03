Podcast-Folge: Was der VfB-Sieg gegen Augsburg für den Abstiegskampf bedeutet

Mit einem emotionalen 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg hat der VfB Stuttgart am Samstag (19.03.) einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenverbleib eingefahren. Wie das Stuttgarter Comeback zustande kam und was der Heimdreier für die Lage im Tabellenkeller bedeutet, diskutieren ZVW-Redakteur Danny Galm und kicker-Reporter Moritz Kreilinger in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick

Große Analyse zum 3:2 gegen Augsburg (ab 01:32)

So ist die Lage im Tabellenkeller (ab 31:48)

VfB-Profis auf Länderspielreise (ab 38:29)

Ausblick Arminia Bielefeld (ab 41:44)

Hier geht's zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.