Podcast-Folge zur Bundesliga-Hinrunde: Alarmstufe Gelb beim VfB Stuttgart

Halbzeit in der Fußball-Bundesliga! Nach den ersten 17 Saisonspielen verabschieden sich die 18 Klubs in eine kurze Winterpause. Und der VfB Stuttgart muss die Feiertage auf dem Relegationsplatz verbringen. Über die durchwachsene Hinrunde der Schwaben sprechen unsere Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Hier geht's zur aktuellen Folge:

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von YouTube bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von YouTube bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.