Strafverfahren gegen Atakan Karazor: VfB-Profi muss wohl nicht ins Gefängnis

Seit Juni 2022 läuft auf Ibiza ein Strafverfahren wegen sexueller Nötigung gegen Atakan Karazor. Eine Spanierin bezichtigt den Profi des VfB Stuttgart der Vergewaltigung. Karazor saß rund sechs Wochen auf Ibiza in U-Haft, ehe er auf Kaution und unter Auflagen freikam. Nach fast zehn Monaten wurde immer noch keine Anklage erhoben. Laut Kristin Fieberg, Fachanwältin für spanisches Strafrecht, wird es immer wahrscheinlicher, dass Atakan Karazor nicht ins Gefängnis muss - selbst wenn er verurteilt wird.

Wie lange könnte es noch dauern, bis Anklage gegen Atakan Karazor erhoben wird?

„Die spanischen Justizbehörden sind aktuell stark ausgelastet“, sagt Kristin Fieberg. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass in einem Strafprozess zwei bis drei Jahre vergehen, bis entschieden wird, ob es zur Anklage kommt oder nicht.“ Neun Monate sind daher keine lange Zeit. Fieberg vermutet, dass es noch bis zu zwei Jahre dauern kann, bis ein Ergebnis vorliegt.

Ist es für den VfB-Profi gut oder schlecht, wenn das Verfahren so lange dauert?

„Für Atakan Karazor wäre es von Vorteil, wenn die spanischen Justizbehörden in seinem Fall nicht vorankommen“, erklärt die Rechtsanwältin. „Wenn ein Ermittlungsverfahren lange dauert, ist es üblich, dass sich der Strafrahmen dadurch um die Hälfte reduziert." Grund dafür sei der Beschleunigungsgrundsatz, der die Gerichte dazu zwingt, Strafverfahren so schnell wie möglich abzuschließen. Halten sich die Gerichte nicht daran, bekommt der Angeklagte mildernde Umstände.

Rechtsanwältin Kristin Fieberg von der Kanzlei Ribas Brutschy Abogados. Ihr Fachgebiet ist das deutsche und spanische Strafrecht. © Kristin Fieberg

Was heißt das konkret?

„Wenn es zur Anklage kommt und Atakan Karazor wegen sexueller Nötigung verurteilt wird, muss er mit einer Freiheitsstraße von ein bis drei Jahren rechnen“, so Fieberg. Da der VfB-Profi aber von den mildernden Umständen der Verfahrensverzögerung profitieren könnte, sprechen wir „im schlimmsten Fall von maximal eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe.“

Bei einer Freiheitsstraße von eineinhalb Jahren: Muss Atakan Karazor dann überhaupt ins Gefängnis?

„Nein“, meint Kristin Fieberg. Wie in Deutschland können Freiheitsstrafen unter zwei Jahren auch in Spanien zur Bewährung ausgesetzt werden. Selbst wenn der VfB-Profi im schlimmsten Fall eigentlich zu drei Jahren Haft verurteilt werden würde, verhindert die Verfahrensverzögerung eine Gefängnisstrafe. Der VfB-Profi bekäme dann nur eineinhalb Jahre auf Bewährung - und dass nur, weil die spanischen Justizbehörden so langsam sind.

Wäre Atakan Karazor dann vorbestraft?

„In Spanien gilt man als vorbestraft, wenn man zu drei Monaten Freiheitsstrafe oder zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt wird“, erklärt Fieberg. Das gelte auch, wenn die Freiheitsstrafe für den Angeklagten nur auf Bewährung ausgesetzt wird.

Wenn man weiß, dass man unschuldig ist, sollte man dann nicht lieber auf ein schnelleres Verfahren drängen?

„Bei einem Verfahren im Sexualstrafrecht ist die Beweislage oft unübersichtlich, es steht oft Aussage gegen Aussage. Man weiß nie, wie der Richter entscheidet, selbst wenn man meint, man sei unschuldig“, erklärt Kristin Fieberg. Es sei daher naheliegend, dass der Verteidiger des VfB-Profis abwartet und das Verfahren ruhen lässt, damit Atakan Karazor von den mildernden Umständen profitiert.

Kann es sein, dass es im Fall Karazor bereits zur außergerichtlichen Einigung kam, die Öffentlichkeit davon aber nichts mitbekommen hat?

„Das ist eher nicht passiert“, meint Fieberg. „Bei einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft würde das Verfahren nämlich eingestellt werden.“ Das werde dann auch dementsprechend kommuniziert.

Könnte denn sein, dass sich die Parteien noch auf einen Vergleich einigen?

„Ja das könnte passieren“, meint die Anwältin. Umso länger das Verfahren dauere, umso wahrscheinlicher sei es sogar, dass sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung einigen. „Denkbar wäre zum Beispiel, dass das Opfer einen gewissen Geldbetrag erhält und Atakan Karazor eine Geldstrafe zahlen muss.“ Kristin Fieberg weist aber ausdrücklich darauf hin, dass dies von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann.

Wenn Atakan Karazor eine Geldstrafe zahlen müsste: Wie hoch fällt diese aus?

„In Spanien kann man zu einer Geldstrafe von fünf bis 365 Tagessätzen verurteilt werden“, erklärt Fieberg. Wie hoch der Tagessatz ist, hängt vom Einkommen des Verurteilten ab. „Man teilt das Monatsgehalt durch 30, dann kommt der Tagessatz heraus.“ Wenn der VfB-Profi beispielsweise 90 Tagessätze zahlen müsste, entspräche das in etwa drei Monatsgehältern.

Zur Anwältin:

Kristin Fieberg ist Rechtsanwältin bei der renommierten Kanzlei Ribas Brutschy Abogados mit Stammsitz in Karlsruhe. Fieberg ist spanische Muttersprachlerin, ihr Spezialgebiet ist das deutsche und spanische Strafrecht.

Bei Fragen rund um das spanische Strafrecht war sie bereits für RTL und SAT.1 als Expertin im Einsatz. Zuletzt bei dem Fall der inhaftierten Kegelbrüder auf Mallorca.

Kristin Fieberg hat ihr Studium der Rechtswissenschaften an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und danach ein Rechtsreferendariat am Landgericht Karlsruhe absolviert. Die Kanzlei, die sich insbesondere auf deutsches und spanisches Recht spezialisiert hat, betreibt auch einen Standort auf Ibiza.

Hinweis der Redaktion: Wir haben keine Einblicke in die Verfahrensakten von Atakan Karazor. Diese sind unter Verschluss, das zuständige Gericht („Juzgado de instrucción número 4 de Ibiza“) reagierte nicht auf unsere Anfragen. Die in diesem Artikel geschilderten Sachverhalte beziehen sich auf die allgemeinen Vorgehensweisen in einem solchen Strafverfahren. Je nach Sachverhalt könnte sich der Fall Atakan Karazor auch anders darstellen.