Verletzungs-Update beim VfB: Endo und Ito fehlen weiter - Entwarnung bei Tomas

Nach der bitteren 2:3-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg wartet ein heißer Herbst auf den VfB Stuttgart. Gegen die Wölfe blieben die Schwaben bereits zum achten Mal in Folge ohne Sieg und stehen aktuell auf dem Relegationsplatz - es wird ungemütlich. Auch personell ist der VfB aktuell angeschlagen. Wir geben ein Verletzungs-Update.

Fallen die VfB-Profis Endo und Ito gegen Union Berlin aus?

Wataru Endo wurde gegen den VfL Wolfsburg in der 68. Minute ausgewechselt. Bei einem Abschluss verletzte sich der Kapitän und musste angeschlagen vom Feld. Beim offiziellen Trainingsauftakt am Dienstag (04.10.) fehlte der Kapitän, auch am Mittwoch war Endo nicht im Training zu sehen. Das gleiche gilt für Hiroki Ito, der Innenverteidiger verpasste die ersten beiden Trainngstage.

Drohen die beiden Japaner gegen Union Berlin auszufallen? Eher nicht, heißt es aus dem roten Clubhaus an der Mercedesstraße. Beide plagen sich mit leichten Verletzungen herum. Es sei aber wohl nicht so schlimm, dass ein Einsatz von Endo und Ito für das wichtige Spiel am Sonntag unmöglich wäre. Es geht also eher um Trainingssteuerung und darum, die beiden für die Partie rechtzeitig fit zu bekommen.

Josha Vagnoman droht länger auszufallen - Coulibaly fraglich

Auch Tanguy Coulibaly fehlte bei der Trainingseinheit am Mittwoch. Der junge Franzose klagt über leichte Knieprobleme, die kurzfristig aufgetreten sind. Wie schlimm es bei Coulibaly ist oder ob er gegen Union spielen kann, ist noch offen.

Bei Josha Vagnoman hingegen sieht es weiter schlecht aus. Aufgrund seines Ödems im Mittelfußknochen droht der Neuzugang länger auszufallen. Die Partie gegen Union dürfte der "Wingbacker" definitiv verpassen, auch hinter den Spielen gegen Bochum und Bielefeld steht ein großes Fragezeichen.

Nach Schrecksekunde im VfB-Training: Entwarnung bei Tiago Tomas

Gute Nachrichten gibt es hingegen bei einem Trio: Borna Sosa, Atakan Karazor und Tiago Tomas trainieren wieder. Sosa fehlte gegen Wolfsburg aufgrund einer starken Erkältung, der Linksfuß ist aber wieder fit. Auch Atakan Karazor, der das Training am Dienstag verpasste (Trainingssteuerung), ist wieder am Start.

Tiago Tomas sorgte bei der öffentlichen Einheit für eine kurze Schrecksekunde. Der Angreifer humpelte verletzt und dick einbandagiert vom Platz. Bei dem jungen Portugiesen gibt es aber Entwarnung: Tomas hat nur eine Risswunde am Schienbein. Sein Einsatz gegen Union ist aufgrund dieser Verletzung nicht in Gefahr.