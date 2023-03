VfB am Abgrund: Was dem Team fehlt - Podcast mit SZ-Fußballchef Christof Kneer

Der VfB Stuttgart taumelt mal wieder am Abgrund zur Zweitklassigkeit. Wie ist die jüngste Pleite beim Schlusslicht Schalke zu erklären? Was fehlt der Mannschaft, um im Abstiegskampf bestehen zu können? Und wie will das verunsicherte Team am Wochenende gegen den Rekordmeister punkten? Unser Redakteur Danny Galm sucht gemeinsam mit Christof Kneer nach Antworten und Erklärungen.

Von München aus den VfB im Blick

Kneer ist der Fußballchef der Süddeutschen Zeitung und berichtet seit Jahren über den FC Bayern und hat von München aus auch immer einen wachen Blick auf den VfB. Diese Woche teilt er seine Einschätzungen in einer neuen Folge von „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Rückblick: VfB-Pleite auf Schalke und Münchner Machtdemonstration gegen Union (ab 01:19)

Die Lage beim VfB: Was dem Team im Abstiegskampf fehlt (ab 05:58)

Die Lage beim FCB: Die Bayern schließen vor dem PSG-Spiel die Reihen (ab 21:22)

Die Lage der Liga: Spannung oben und unten in der Tabelle (ab 26:05)

Ausblick aufs Wochenende: Mir hen große Probleme trifft auf Mia san mia (ab 31:50)

Hier geht's zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.

