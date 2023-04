VfB schlägt Bochum im Kellerduell: Perfekter Hoeneß-Einstand auch in der Liga

Vier Tage nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale hat der neue Trainer Sebastian Hoeneß sein Liga-Debüt beim VfB Stuttgart gefeiert – und dabei am Ostersonntag (09.04.) auch im Abstiegskampf einen perfekten Einstand hingelegt. Das hart erkämpfte 3:2 (1:0) beim VfL Bochum beschert dem VfB nicht nur neue Hoffnung im Tabellenkeller, sondern nebenbei auch noch den ersten Auswärtssieg in der Bundesliga seit Dezember 2021.

Wie das Spiel gelaufen ist

Aufstellung: Sebastian Hoeneß hatte seine Startelf im Vergleich zum 1:0 im DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Nürnberg auf zwei Positionen verändert. Für Genki Haraguchi und Luca Pfeiffer (beide zunächst auf der Bank) spielten Enzo Millot und Serhou Guirassy. Auf dem Rasen formierten sich die Schwaben in einer 3-3-2-2-Grundordnung (situativ gerne auch im 4-2-3-1) mit Sosa (links) und Vagnoman (rechts) auf den Außenbahnen. Die Dreierkette bildeten wie schon in Nürnberg Ito, Anton und Mavropanos.

1. Halbzeit: Im 1893. Bundesliga-Spiel der VfB-Historie zeigten die Weiß-Roten einen konzentrierten, kompakten und disziplinierten Auftritt. Die Raumaufteilung und Arbeitsmoral stimmten, weshalb der VfL Bochum überhaupt nicht ins Spiel kam. Die verdiente Führung erzielte dann in der 14. Minute Hiroki Ito mit einem satten Volleyabschluss. In der Defensive ließen die Stuttgarter wenig bis nichts zu. Die Pausenführung war also absolut verdient.

2. Halbzeit: Durchgang zwei begann wild. Auf eine verpasste Vagnoman-Chance (51.) folgte zunächst der Bochumer Ausgleichstreffer vom Elfmeterpunkt (58.). Doch nur 97 Sekunden später ging der VfB erneut in Führung. Guirassy bugsierte eine Sosa-Flanke über die Linie. Und Vagnoman erhöhte nur wenige Augenblicke später nach einem Fehler von Bochums Torwart Riemann auf 3:1 (63.). In der Folge rannten die Hausherren an, doch der VfB verteidigte auch in der Schlussphase weitgehend stabil und konnte sich zur Not auf Keeper Bredlow verlassen (70.). Der Anschlusstreffer von Hofmann (85.) sorgte dann aber noch einmal Spannung. Letztlich brachten die Stuttgarter den knappen, aber verdienten Vorsprung über die Ziellinie.

VfL Bochum - VfB Stuttgart 2:3 (0:1)

Bochum: Riemann - Stafylidis (65. Holtmann), Ordets, Masovic, Soares - Losilla (88. Kunde Malong), Osterhage (46. Förster) - Asano, Stöger (78. Broschinski), Antwi-Adjei - Hofmann

Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anto, Ito - Vagnoman, Endo, Karazor, Millot (69. Haraguchi), Sosa (90.+3 Zagadou) - Guirassy (69. Pfeiffer), Führich (76. Silas)

Tore: 0:1 Ito (14.), 1:1 Stöger (58./FE), 1:2 Guirassy (60.), 1:3 Vagnoman (63.), 2:3 Hofmann (85.)

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 26.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Antwi-Adjei, Losilla, Riemann / Guirassy, Mavropanos, Bredlow