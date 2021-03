Die Oberbürgermeisterwahl in Backnang im Liveblog: Maximilian Friedrich liegt vorn

In Backnang findet am Sonntag (14. März) zeitgleich zur Landtagswahl auch die Oberbürgermeisterwahl statt. Wer wird neues Stadtoberhaupt und folgt auf Frank Nopper? Wird ein Kandidat an diesem Sonntag die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen? Über die Ergebnisse und Entwicklungen des Wahlabends halten wir Sie in unserem Liveblog auf dem Laufenden.

19.39 Uhr

Die Auszählung geht schnell voran. Maximilian Friedrich liegt auch nach 16 von insgesamt 36 Wahlbezirken vorn: 48,63 Prozent der Stimmen entfallen bislang auf ihn. Die Wahlbeteiligung liegt im Moment bei 39,23 Prozent.

19.36 Uhr

Elf von 36 Wahlbezirken sind nun ausgezählt. Maximilian Friedrich liegt weiterhin vorn. Zeit für ein detailliertes Zwischenergebnis.

Jörg Bauer: 14,19 %

Maximilian Friedrich: 47,61 %

Roland Stümke: 2,47 %

Stefan Neumann: 22,81 %

Marco Schlich: 1,35 %

Stefan Braun: 5,76 %

Andreas Brunold: 2,10 %

Julia Papadopoulos: 3,66 %

19.33 Uhr

Es geht weiter. Sechs von 36 Wahlbezirken sind nun ausgezählt. Maximilian Friedrich liegt bei 47,47 Prozent, Stefan Neumann bei 22,54 Prozent und Jörg Bauer bei 14,59 Prozent.

19.28 Uhr

Nun sind vier Wahlbezirke ausgezählt.

Jörg Bauer: 14,56 %

Maximilian Friedrich: 47,74 %

Roland Stümke: 1,84 %

Stefan Neumann: 23,41 %

Marco Schlich: 1,47 %

Stefan Braun: 4,52 %

Andreas Brunold: 2,03 %

Julia Papadopoulos: 4,42 %

Die Wahlbeteiligung liegt momentan bei 42,34 Prozent.

19.25 Uhr

Auch nach drei von 36 Wahlbezirken liegt Maximilian Friedrich vorn. 50,84 Prozent der Stimmen entfallen momentan auf ihn. Stefan Neumann folgt mit 22,72 Prozent.

19.20 Uhr

Kandidat Maximilian Friedrich hat das eindeutig beste Ergebnis im ersten ausgezählten Wahlbezirk kommentiert. „Das ist ein sehr kleiner Wahlbezirk “, erklärte er gegenüber unserer Zeitung, „das würde ich jetzt nicht so hoch bewerten.“

19.17 Uhr

Nun ist der zweite Wahlbezirk ausgezählt. So sieht die Stimmenverteilung momentan aus:

Jörg Bauer: 16,59 %

Maximilian Friedrich: 46,68 %

Roland Stümke: 1,42 %

Stefan Neumann: 21,80 %

Marco Schlich: 1,90 %

Stefan Braun: 4,98 %

Andreas Brunold: 2,61 %

Julia Papadopoulos: 4,03 %

18.56 Uhr

Wir können ein erstes Zwischenergebnis vermelden. Nach einem von 36 Wahlbezirken liegt Maximilian Friedrich mit 45,45 Prozent der Stimmen vorn. Es folgen Stefan Neumann mit 21,02 Prozent und Jörg Bauer mit 20,45 Prozent.

Weiter geht es mit Stefan Braun (5,68%) und Julia Papadopoulos (3,98%). Roland Stümke, Marco Schlich und Andreas Brunold stehen momentan bei 1,14 Prozent der Stimmen.

Nach einem von 36 Wahlbezirken liegt die Wahlbeteiligung bei 37,50 Prozent.

18.55 Uhr

Zwei der Kandidaten amtieren im Moment bereits als Bürgermeister: Maximilian Friedrich seit 2012 in der Rems-Murr-Gemeinde Berglen und Stefan Neumann seit dem Jahr 2010 in Künzelsau im Hohenlohekreis. Laut Backnanger Kreiszeitung gelten die beiden als Favoriten bei der Backnanger OB-Wahl.

18.25 Uhr

In Backnang gibt es an diesem Sonntag 24 Urnen- und 12 Briefwahlbezirke, wie unsere Zeitung schon im Vorfeld von der Stadt erfuhr. Wahlberechtigt sind circa 28.000 Backnanger.

18.15 Uhr

Ob es auch in Backnang einen zweiten Wahlgang gibt, wird sich erst am Ende der Stimmen-Auszählung zeigen. Erreicht ein Kandidat nicht die absolute Mehrheit der Stimmen, müssen die Backnanger zwei Wochen später noch einmal wählen. Eine Neuwahl ist für Sonntag, 28. März 2021 angesetzt.

18.05 Uhr

Insgesamt acht Kandidaten - eine Frau und sieben Männer - wollen Frank Nopper beerben: Julia Papadopoulos, Maximilian Friedrich, Jörg Bauer, Roland Stümke, Stefan Neumann, Marco Schlich, Stefan Braun, Andreas Brunold.

Frank Nopper wurde Ende November vergangenen Jahres zum neuen Oberbürgermeister in Stuttgart gewählt. Nachdem es Nopper am ersten Wahlabend nicht zu einer absoluten Mehrheit gereicht hatte, entfielen im zweiten Wahlgang drei Wochen später mit 42,3 Prozent die meisten Stimmen auf ihn.

18 Uhr

Die Wahllokale sind geschlossen. In Backnang wird nun zunächst die Landtagswahl ausgezählt. Dann folgt die Auszählung der OB-Wahl. Über die Ergebnisse der Landtagswahl berichten wir ebenfalls in einem Liveblog.