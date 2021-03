Liveblog zur Landtagswahl BW mit Ergebnissen und Entwicklungen: Grüne gewinnen, CDU und SPD mit Verlusten

Am Sonntag (14. März) wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Rund 7,7 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Ingesamt stehen 21 Parteien zur Wahl. Wir begleiten den Wahlabend im Liveblog.

19.32 Uhr - Endergebnis Sulzbach an der Murr

Eine weitere Gemeinde aus dem Wahlbezirk Backnang ist fertig ausgezählt. In Sulzbach an der Murr liegt die Wahlbeteiligung bei 61,21 %. Stimmenkönig wurde Georg Devrikis (CDU) mit 25,94 % der Stimmen. Knapp dahinter liegt Ralf Nentwich (Grüne) mit 24,69 % der Stimmen. Gernot Gruber (SPD) erhält 18,88 % der Stimmen, Daniel Lindenschmid (AfD) 12,32 % und Charlotte Klinghoffer (FDP) 8,75 %.

19.28 Uhr - Endergebnis Kaisersbach

Zurück zu den Rems-Murr-Ergebnissen: Auch in Kaisersbach (Wahlkreis Backnang) sind nun alle Wahlbezirke ausgezählt. Die Wahlbeteiligung liegt bei 65,50 %. Die meisten Stimmen erhält Georg Devrikis (CDU). Auf ihn entfallen 28,19 % der Stimmen. Ralf Nentwich (Grüne) erhält 23,05 %, Gernot Gruber (SPD) 12,85 %, Daniel Lindenschmid (AfD) 11,97 % und Charlotte Klinghoffer (FDP) 10,26 % der Stimmen.

19.23 Uhr - Hochrechnung

Blicken wir noch einmal auf ganz Baden-Württemberg: Nach Hochrechnung von 19.04 Uhr (infratest dimap) liegen die Grünen bei 31,9 % der Stimmen und die CDU bei 23,9 %. Nach dieser erneuten Hochrechnung wir die SPD Drittstärkste Kraft mit 11,4 %. Dahinter liegen die AfD mit 10,8 % und die FDP mit 10,7 %.

19.19 Uhr - Endergebnis aus Oppenweiler

Mit Oppenweiler ist eine weitere Gemeinde aus dem Wahlkreis Backnang fertig mit der Auszählung. Die Wahlbeteiligung liegt hier bei 66,34 %. Die meisten Stimmen in Oppenweiler erhält Ralf Nentwich (Grüne). Auf ihn entfallen 29,94 % der Stimmen. Georg Devrikis (CDU) erhält 22,31 %, Gernot Gruber (SPD) 19,12 %, Charlotte Klinghoffer (FDP) 9,32 % und Daniel Lindenschmid (AfD) 9,08 % der Stimmen.

19.09 Uhr - Zwischenergebnisse aus den Wahlkreisen

Im Wahlkreis Waiblingen sind inzwischen 72 von 141 Wahlbezirken ausgezählt. Swantje Sperling (Grüne) liegt mit 27,22 % der Stimmen vor Siegrfried Lorek (CDU) 22,01 %.

Im Wahlkreis Schorndorf sind inzwischen 72 von 130 Wahlbezirken ausgezählt. Petra Häffner (Grüne) konnte ihren Vorsprung auf Christian Gehring ausbauen. Auf sie entfallen 27,38 % der Stimmen, auf Gehring 23,49 %.

Im Wahlkreis Backnang liefern sich Ralf Nentwich (Grüne) und Georg Devrikis (CDU) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach 83 von 132 ausgezählten Wahlbezirken hat Nentwich seinen Konkurrenten erstmals überholt. Auf Ralf Nentwich entfallen 22,32 % der Stimmen, auf Georg Devrikis 22,20 %.

19.05 Uhr - Endergebnis aus Spiegelberg

Als nächste Gemeinde hat Spiegelberg (ebenfalls Wahlkreis Backnang) alle Wahlbezirke ausgezählt. Die meisten Stimmen in Spiegelberg erhält AfD-Kandidat Daniel Lindenschmidt. Auf ihn entfallen 21,73 % der Stimmen. Gregor Devrikis (CDU) erhält 21,26 %, Ralf Nentwich (Grüne) 19,31 %, Gernot Gruber (SPD) 15,32 % und Charlotte Klinghoffer (FDP) 10,86 %. Die Wahlbeteiligung in Spiegelberg liegt bei 66,61 %.

18.57 Uhr - Endergebnis aus Großerlach

In Großerlach (Wahlkreis Backnang) sind nun alle Wahlbezirke ausgezählt. Die Wahlbeteiligung liegt hier bei 58,14 %. Die meisten Stimmen erhielt Gregor Devrikis (CDU). Auf ihn entfallen 23 % der Stimmen. Ralf Nentwich (Grüne) erhielt 20,26 % der Stimmen, Daniel Lindenschmid (AfD) 19,12 %, Gernot Gruber (SPD) 12,78 %, Charlotte Klinghoffer (FDP) 10,40 %.

18.54 Uhr

Im Wahlkreis Backnang bleibt es spannend. Nach 50 von 132 ausgezählten Wahlbezirken liegt hier Georg Devrikis (CDU) mit 22,47 % der Stimmen nur knapp vor Ralf Nentwich (Grüne) mit 21,79 %. Auf Gernot Gruber (SPD) entfallen 16,61 % der Stimmen, auf Daniel Lindenschmid (AfD) 16,01 % der Stimmen, auf Charlotte Klinghoffer (FDP) 11,34 %.

18.52 Uhr

Im Wahlkreis Schorndorf sind inzwischen 51 von 130 Wahlbezirken ausgezählt. Nach aktuellem Stand geht das Direktmandat an Petra Häffner (Grüne). Auf sie entfallen 25,88 % der Stimmen, gefolgt von Christian Gehring (CDU) mit 22,64 %, Jochen Haußmann (FDP) mit 17,73 %, Stephan Schwarz (AfD) mit 13,08 % und Kathrin Breitenbücher (SPD) mit 10,02 %.

18.49 Uhr

Nach 48 von 141 ausgezählten Wahlbezirken im Wahlkreis Waiblingen hat sich Swantje Sperling deutlich von der Konkurrenz abgesetzt. Auf sie entfallen 27,11 % der Stimmen. Hinter ihr liegen Siegrfried Lorek (CDU) mit 22,20 %, Julia Goll (FDP) mit 13,43 %, Marc Maier (AfD) mit 11,47%, Sybille Mack (SPD) mit 11,33 % und Peter Treiber (Freie Wähler) mit 5,45 %.

18.36 Uhr - Hochrechnung (infratest dimap, 18.36 Uhr)

Laut der Hochrechnung von 18.36 Uhr gehen die Grünen als Sieger aus dieser Landtagswahl hervor.

Grüne: 30,7 %

CDU: 23,3 %

AfD: 11,8 %

SPD: 11,7 %

FDP: 11,3 %

Linke: 3,4 %

FW: 3,1 %

Sonstige: 4,7 %

Laut dieser Hochrechnung reichen Koalitionen zwischen Grünen und CDU; Grünen, SPD und FDP; oder CDU, SPD und FDP für eine Mehrheit.

18.35 Uhr

Nach 24 von 141 Wahlbezirken im Wahlkreis Waiblingen liegt Swantje Sperling von den Grünen weiter vor Siegfried Lorek (CDU). Nach 40 von 130 Wahlbezirken im Wahlkreis Schorndorf liegt Petra Häffner (Grüne) weiter knapp vor Christian Gehring (CDU). Die Drittmeisten Stimmen entfielen hier bislang auf Jochen Haußmann (FDP). Im Wahlkreis Backnang liegt der CDU-Kandidat Georg Devrikis vor dem Grünen Ralf Nentwich. Hier wurden inzwischen 30 von 132 Wahlbezirken ausgezählt.

18.32 Uhr

20 der 31 Städte und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis haben inzwischen Zwischenergebnisse aus den Wahlbezirken veröffentlicht.

18.25 Uhr - Zwischenergebnisse aus den Wahlkreisen

Blicken wir auf die Zwischenergebnisse in den Wahlkreisen:

Im Wahlkreis Waiblingen liegen bislang 11 von 141 Wahlkreisen vor. Nach aktuellem Stand geht das Direktmandat an Swantje Sperling (Grüne). Sie liegt knapp vor CDU-Kandidat Siegfried Lorek.

Im Wahlkreis Schorndorf sind bisher 24 von 130 Wahlbezirken ausgezählt. Nach derzeitigem Stand geht auch hier das Direktmandat an die Kandidatin der Grünen. Petra Häffner liegt knapp vor Christian Gehring (CDU).

Im Wahlkreis Backnang sind bislang 18 von 132 Wahlbezirken ausgezählt. Hier liegt bislang der CDU-Kandidat Georg Devrikis vorn, knapp gefolgt von Ralf Nentwich (Grüne) und Gernot Gruber (SPD).

18.22 Uhr

Ergebnisse aus einzelnen Wahlbezirken liegen inzwischen aus Fellbach, Großerlach, Murrhardt, Spiegelberg, Sulzbach, Urbach, Waiblingen, Weissach, Winterbach, Aspach und Kernen vor. Wir warten gespannt auf die Gesamtergebnisse der Gemeinden.

18.21 Uhr

In Fellbach (Wahlkreis Waiblingen) sind bislang 4 von 44 Wahlbezirken ausgezählt. Hier liegt die Grünen-Kandidatin Swantje Sperling vor Siegfried Lorek (CDU)

18.15 Uhr

Die ersten lokalen Ergebnisse trudeln ein. Im Wahlkreis Backnang liegt ein erstes Wahlkreisergebnis aus der Gemeinde Spiegelberg vor. Im Wahlbezirk Großhöchberg liegt die Wahlbeteiligung bei 70,73 %. Die meisten Stimmen entfallen auf Ralf Nentwich (Grüne) mit 30,36 %. Zweitstärkster Kandidat ist Georg Devrikis (CDU) mit 16,07 %.

18.10 Uhr

Im Rems-Murr-Kreis gibt es insgesamt 214.609 Wahlberechtigte verteilt auf die drei Wahlkreise Waiblingen, Schorndorf und Backnang. Im Wahlkreis Waiblingen sind 80.072 Personen wahlberechtigt, im Wahlkreis Schorndorf 63.520 Personen und im Wahlkreis Backnang 71.017 Personen.

18.05 Uhr

Laut Prognose könnten Grüne und CDU weiter regieren. Eine Mehrheit könnten die Grünen außerdem in einer Dreier-Koalition mit FDP und SPD erreichen. Weiter wäre eine Koalition von CDU, SPD und FDP denkbar.

18.00 Uhr - Die Prognose (infratest dimap)

Grüne: 31,0 %

CDU: 23,0 %

AfD: 11,5 %

SPD: 12,0 %

FDP: 11,5 %

Linke: 3,5 %

FW: 3,0 %

Sonstige: 4,5 %

17.52 Uhr

Nach Angaben des SWR liegt die Wahlbeteiligung in diesem Jahr bei 62,5 %. Bei der letzten Wahl waren es noch 70,4 % gewesen.

17.50 Uhr

Eine Stadt im Rems-Murr-Kreis durfte heute gleich zweimal wählen: In Backnang ist heute nicht nur Landtagswahl, sondern auch Oberbürgermeisterwahl. Auch diese Wahl begleiten wir in einem Liveblog.

17.46 Uhr

Nach den jüngsten Umfragen dürften die Grünen wieder stärkste Kraft werden. Der CDU, dem derzeitigen Koalitionspartner, werden hingegen Verluste vorhergesagt. Ob das grün-schwarze Regierungsbündnis fortgesetzt wird, ist unsicher.

17.38 Uhr

Um 18 Uhr wird die erste Gesamt-Prognose zur Landtagswahl bekannt gegeben. Neben den ersten Hochrechnungen werfen wir natürlich einen ganz besonderen Blick auf die drei Wahlkreise im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen, Schorndorf und Backnang). Wir werden außerdem die Ergebnisse aller Städte und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis hier im Liveblog veröffentlichen.

17.30 Uhr

In 30 Minuten schließen die Wahllokale, dann werden die Stimmen ausgezählt. Nach Angaben der Landeswahlleiterin sind am Sonntag deutlich weniger Menschen ins Wahllokal gegangen als bei der letzten Landtagswahl. Der deutliche Rückgang wird mit einem starken Anstieg der Briefwähler erklärt. Zahlreiche Wähler haben bereits in den vergangenen Tagen ihre Stimmen abgegeben.