Landtagswahl BW: Ergebnisse und Entwicklungen des Wahlabends im Liveblog

Am Sonntag (14. März) wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Rund 7,7 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Ingesamt stehen 21 Parteien zur Wahl. Wir begleiten den Wahlabend im Liveblog.

18.05 Uhr

Laut Prognose könnten Grüne und CDU weiter regieren. Eine Mehrheit könnten die Grünen außerdem in einer Dreier-Koalition mit FDP und SPD erreichen. Weiter wäre eine Koalition von CDU, SPD und FDP denkbar.

18.00 Uhr - Die Prognose (infratest dimap)

Grüne: 31,0 %

CDU: 23,0 %

AfD: 11,5 %

SPD: 12,0 %

FDP: 11,5 %

Linke: 3,5 %

FW: 3,0 %

Sonstige: 4,5 %

17.52 Uhr

Nach Angaben des SWR liegt die Wahlbeteiligung in diesem Jahr bei 62,5 %. Bei der letzten Wahl waren es noch 70,4 % gewesen.

17.50 Uhr

Eine Stadt im Rems-Murr-Kreis durfte heute gleich zweimal wählen: In Backnang ist heute nicht nur Landtagswahl, sondern auch Oberbürgermeisterwahl. Auch diese Wahl begleiten wir in einem Liveblog.

17.46 Uhr

Nach den jüngsten Umfragen dürften die Grünen wieder stärkste Kraft werden. Der CDU, dem derzeitigen Koalitionspartner, werden hingegen Verluste vorhergesagt. Ob das grün-schwarze Regierungsbündnis fortgesetzt wird, ist unsicher.

17.38 Uhr

Um 18 Uhr wird die erste Gesamt-Prognose zur Landtagswahl bekannt gegeben. Neben den ersten Hochrechnungen werfen wir natürlich einen ganz besonderen Blick auf die drei Wahlkreise im Rems-Murr-Kreis (Waiblingen, Schorndorf und Backnang). Wir werden außerdem die Ergebnisse aller Städte und Gemeinden im Rems-Murr-Kreis hier im Liveblog veröffentlichen.

17.30 Uhr

In 30 Minuten schließen die Wahllokale, dann werden die Stimmen ausgezählt. Nach Angaben der Landeswahlleiterin sind am Sonntag deutlich weniger Menschen ins Wahllokal gegangen als bei der letzten Landtagswahl. Der deutliche Rückgang wird mit einem starken Anstieg der Briefwähler erklärt. Zahlreiche Wähler haben bereits in den vergangenen Tagen ihre Stimmen abgegeben.