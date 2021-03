Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl in Backnang im Liveblog: Wer folgt auf Frank Nopper?

In Backnang findet am Sonntag (14. März) zeitgleich zur Landtagswahl auch die Oberbürgermeisterwahl statt. Circa 28.000 wahlberechtigte Backnanger sind aufgefordert, ihr neues Stadtoberhaupt zu wählen und über die Nachfolge von Frank Nopper zu entscheiden. Wird es schon im ersten Wahlgang einen Sieger geben? Über die Ergebnisse und Entwicklungen des Wahlabends halten wir Sie in unserem Liveblog auf dem Laufenden.

18.05 Uhr

Insgesamt acht Kandidaten - eine Frau und sieben Männer - wollen Frank Nopper beerben: Julia Papadopoulos, Maximilian Friedrich, Jörg Bauer, Roland Stümke, Stefan Neumann, Marco Schlich, Stefan Braun, Andreas Brunold.

Frank Nopper wurde Ende November vergangenen Jahres zum neuen Oberbürgermeister in Stuttgart gewählt. Nachdem es Nopper am ersten Wahlabend nicht zu einer absoluten Mehrheit gereicht hatte, entfielen im zweiten Wahlgang drei Wochen später mit 42,3 Prozent die meisten Stimmen auf ihn.

18 Uhr

Die Wahllokale sind geschlossen. In Backnang wird nun zunächst die Landtagswahl ausgezählt. Dann folgt die Auszählung der OB-Wahl. Über die Ergebnisse der Landtagswahl berichten wir ebenfalls in einem Liveblog.