So können Rems-Murr-Bürger der Ukraine helfen: Ein Überblick

Der Krieg in der Ostukraine erschreckt auch die Menschen im Rems-Murr-Kreis. Viele wollen den notleidenden Ukrainern helfen, rufen bei örtlichen Hilfsorganisationen oder dieser Zeitung an und fragen: Wie können wir helfen? Wir geben einen Überblick, welche Hilfsprojekte anlaufen, was gebraucht wird und wem man was spenden kann.

Nicht alle Sachspenden sind sinnvoll, was gerade besonders benötigt wird

„Wir waren am Wochenende mit zwei Kleinbussen an der polnisch-ukrainischen Grenze und haben flüchtende ukrainische Frauen und Kinder zu Verwandten und Freunden in Deutschland gebracht, ins Umland von Rammstein und nach Bielefeld“, sagt Alexander Gruslak aus Oeffingen, der mit dem Schorndorfer Verein Aktion Straßenkinder zusammenarbeitet.

„Im Moment (Montagmittag, 28.02.) beladen wir einen Lkw mit Sachspenden, vor allem Kleidung und Verbandsmaterial“, sagt Gruslak. Die Hilfsbereitschaft sei sehr groß. Es gebe viele Anrufe. „Was im Moment besonders benötigt wird, sind nicht mehr Matratzen, da haben wir gerade genug davon geschenkt bekommen, sondern Schlafsäcke, Isomatten und Decken und vor allem gutes Schuhwerk, am besten Stiefel für die rund 600 Männer, die jetzt in dem Dorf in der Oblast Riwne (Rowno) in der Nordwestukraine, dem wir helfen, eingezogen wurden für die ukrainische Landesverteidigung. Die haben zum Teil nur Turnschuhe an.“

Mittlerweile verweist Gruslak Sachspender an den Verein Aktion Straßenkinder, der in der Lutherstraße 50 in Schorndorf einen „Charity Store“ (Wohltätigkeitsladen) betreibt und dort auch Sachspenden entgegennimmt (Öffnungszeiten Dienstag bis Samstag 10.30 bis 16 Uhr, montags und sonntags geschlossen). „Wer Sachspenden machen möchte, bitte dorthin wenden“, sagt Gruslak. Ansonsten sei er aber freilich für Hilfsangebote jeglicher Art auch persönlich weiter zu erreichen unter: Tel. 01 79/7 89 85 58. Spendenkonto: siehe unten.

Die Schwaikheimer Ukraine-Hilfe, deren Engagement wie jenes von Alexander Gruslak schon länger währt, macht sich Sorgen um die Kinderheime und das Altenheim, das sie vor Ort unterstützt. An Hilfstransporte dorthin oder zu den Kinderheimen sei gar nicht zu denken derzeit, sagte eine Sprecherin dieser Zeitung. Das wäre viel zu riskant. „Wir könnten abgesehen davon ja auch nichts mehr dort einlagern.“

Außerdem seien alle Transportwege dicht. Vorerst bleibe nichts, als Geld auf das Hilfsvereinskonto bei der Kreissparkasse Waiblingen zu überweisen, auf dass dort möglicherweise eingekauft werden kann. „Jeden Cent, der gespendet wird, schicken wir rüber.“ Kontakt: Tel. 0 71 95/5 19 99.

Die Gruppe „Rat&Tat“ von der evangelischen Kirchengemeinde Korber Höhe in Waiblingen unterstützt die Schwaikheimer Ukraine-Hilfe. Auch sie bietet Hilfssammlungen an, ruft zu Geldspenden auf. Kontakt: Tel. 0 71 51/2 43 98.

Deutsches Rotes Kreuz bittet um Geld- anstatt Sachspenden

"Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger darum, Sachspenden nur nach explizitem Aufruf abzugeben. Wer Geld spenden möchte, kann dies an Hilfsorganisationen wie beispielsweise das DRK", sagt Melanie Barth von der Pressestelle des Landratsamtes des Rems-Murr-Kreises.

Der DRK-Kreisverband steht in engem Kontakt zu den verantwortlichen Stellen, tausche sich regelmäßig aus und prüfe gerade, welche Ressourcen gegebenenfalls bereitgestellt werden können, um auf weitere Entwicklungen, die sich im Rahmen des bewaffneten Konflikts ergeben können, vorbereitet zu sein, sagt Christian Siekmann, Pressesprecher des DRK-Kreisverbands.

„Aufgrund der momentanen Sicherheitslage können aktuell keine (!) Sachspenden angenommen werden“, betont Siekmann. Mit Geldspenden hingegen könne das DRK flexibel auf die sich sehr schnell ändernden Situationen reagieren und die Gelder zielführend einsetzen. Spendenkonto: siehe unten.

Das Bundes-DRK bereitet gerade einen ersten Hilfstransport per Lkw ins polnische Lublin vor. Von dort aus können die Nothilfegüter sowohl zur Versorgung der Bevölkerung in die Ukraine geliefert als auch zugunsten von Menschen auf der Flucht verteilt werden. Der Transport ist der Beginn des Aufbaus einer Versorgungslinie für vom bewaffneten Konflikt Betroffene in der Ukraine und für Geflüchtete in Polen. Die Verladung der Güter findet an diesem Dienstag, 1. März, am DRK-Logistikzentrum Berlin-Schönefeld statt.

Was machen Caritas und Diakonie?

Die Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz sondiert gerade gemeinsam mit dem Caritasverband für die Region Stuttgart noch die Lage, sagte eine Sprecherin gegenüber dieser Zeitung. Dabei stehe im Raum, bei der Aufnahme von Geflüchteten zu helfen. Bisher seien aber noch keine Geflüchteten im Rems-Murr-Kreis angekommen. Unterstützer wollten Wohnraum für Geflüchtete zur Verfügung stellen, sagt die Sprecherin.

Die Sendung eines Teams in die Ukraine sei nicht geplant. Stattdessen konzentriere die Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz sich auf ihre Kernkompetenz im Feld der Beratung. Der Austausch bestehe weiterhin mit der Diözese. Auch hier müsse aber zunächst die Situation weiter eingeordnet werden. Entscheidungen werden dann in den kommenden Tagen getroffen.

Eine aktuelle internationale Spendenaktion für die Ukraine ist bereits im Gange (siehe unten). „Spenden sind der effektivste und schnellste Weg, Menschen in Not in der Ukraine zu unterstützen“, so die Caritas auf ihrer Homepage. „Das Geld geht direkt an unsere Partnerorganisation, die Caritas Ukraine, die vor Ort die Hilfen koordiniert.“

Auch die Diakonie Württemberg hat ein Spendenkonto eingerichtet (siehe unten). Die Katastrophenhilfe der Diakonie bereitet sich vor, Nahrung und Trinkwasser sowie Unterkünfte bereitzustellen.

Aufruf an die Feuerwehren, die Ukrainer mit Ausrüstung zu unterstützen

Die Feuerwehren in Württemberg, und so auch die im Rems-Murr-Kreis, sind aufgerufen, sich an einer Spendenaktion für den Katastrophenschutz in der Ukraine (DNDS) zu beteiligen. Federführend dabei sind die beiden Unternehmen Barth Feuerwehrtechnik und Weber-Rescue, die laut Mitteilung seit vielen Jahren über die GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) den Katastrophenschutz der Ukraine unterstützen und „dorthin auch sehr persönliche Verbindungen“ haben. Hieraus entstand die spontane Idee eines Spendenaufrufs:

„Bitte prüfen Sie, welche Ausrüstung Sie für einen guten Zweck abgeben können. Dies ist ausdrücklich KEINE Altkleidersammlung und Entrümpelungsaktion, sondern hier geht es im wahrsten Sinne um Leben und Tod! Den Menschen in der Ukraine rennt die Zeit davon! Der Transport ist für Donnerstag, 3. März, angemeldet. Bitte daher bis Mittwoch, 2. März, 16 Uhr die Spenden abgeben.“

Gebraucht werden Helme (auch gerne alte DIN-Helme), Einsatzjacken (3- lagig oder 4-lagig nach EN 469), Einsatzhosen, Einsatzstiefel, Handschuhe (bitte nur guter Zustand), Flammschutzhauben, Beleuchtungsgeräte und Stative, Stromerzeuger, hydraulische Rettungsgeräte, Trennwerkzeuge wie z.B. Trennschleifer, Brechwerkzeug, Hebekissen und Zubehör (auch hier nur geprüftes Material!), Motor-Pumpen / Tragkraftspritzen, Strahlrohre, Armaturen, Saugschläuche A, Druckschläuche B und C (bitte nur einwandfreies Material!).

Barth und Weber sind die Organisatoren und die für die Ausfuhr verantwortlichen Unternehmen. Die Abwicklung erfolgt durch die Feuerwehr Fellbach, die das Personal für die Warenannahme und -sortierung bereitstellt. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Fellbach, Gabriele Zull, stellt für die Aktion als Sammelstelle die „Alte Kelter“ sowie organisatorischen Support über die Fellbacher Event & Location GmbH zur Verfügung. Die Anlieferung erfolgt an folgende Adresse: Alte Kelter Fellbach, Untertürkheimer Straße 33.

Kontaktinfos für die Ortsfeuerwehren: Tel. 07 11/575 60-29 oder E-Mail: ukraine2022@barth-112.com

Wichtige Spendenkonten für die Ukraine-Hilfe auf einen Blick

Für Spendenbescheinigungen am besten bei der Überweisung gleich die vollständige eigene Adresse angeben!

Aktion Straßenkinder e.V., Schorndorf, Spendenkonto: DE63 6009 0100 0100 0300 09, BIC: VOBADESS.





Schwaikheimer Ukraine-Hilfsverein, Spendenkonto: Ukrainehilfe Domdai e.V., Stichwort „Ukraine-Hilfe“ IBAN DE68 6025 0010 0015.





Die Plüderhäuser Freikirche „Christliches Zentrum Life“ unterstützt die Ostukraine: Hilfswerk Samariterdienst: IBAN DE 15 6025 0010 0005 2941 44, SOLADES1WBN bei der Kreissparkasse Waiblingen, Stichwort: „Mariupol“.





STELP – Stuttgart helps, Spendenkonto: Stichwort „Ukraine“, IBAN: DE32 4306 0967 7001 8011 00, BIC: GENODEM1GLS.





Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Spendenkonto: Stichwort: Nothilfe Ukraine, IBAN: DE63370205000005023307, BIC: BFSWDE33XXX.





Diakonie Katastrophenhilfe, Spendenkonto: Stichwort „Ukraine Krise“, IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02, BIC: GENODEF1EK1





Caritas international, Spendenkonto: Stichwort „CY00050 Ukraine-Konflikt“, IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02, BIC: BFSWDE33KRL.





Aktion Deutschland hilft und Bündnis Entwicklung hilft, Spendenkonto: Stichwort „ARD / Nothilfe Ukraine“, IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600.





UN-Kinderhilfswerk (Unicef), Spendenkonto: Unicef Deutschland, Stichwort „Ukraine“, IBAN: DE57 3702 0500 0000 3000 00, BIC: BFSWDE33XXX.





SOS Kinderdorf, Spendenkonto: Stichwort „Ukraine“, IBAN: DE027 0020 5007 8404 63 624, BIC: BFSWDE33MUE.