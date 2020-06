Ausschreitungen in Stuttgart: Alle Entwicklungen rund um die Chaos-Nacht im News-Blog

In der Nach zum Sonntag, 21.6., kam es in Stuttgart zu heftigen Krawallen. Bis zu 500 junge Männer zogen randalierend und zerstörend durch die Innenstadt und griffen Polizisten an.

An den Krawallen in der Nacht zum Sonntag waren nach Angaben der Polizei 400 bis 500 Menschen beteiligt.

Mindestens 19 Polizisten wurden verletzt. 24 Menschen wurden vorläufig festgenommen.

Etliche Videos der Krawallnacht kursieren in den sozialen Medien. In vielen Netzwerken entbrennt eine Diskussion um die mögliche Herkunft der Randalierer.

Strobl nennt Täter "militanten Mob"

22. Juni, 16 Uhr: Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat im Zusammenhang mit den Stuttgarter Ausschreitungen von einem «militanten Mob» gesprochen. «Die Stuttgarter mögen keinen militanten Mob», sagte er am Montag in der Königstraße, wo es in der Nacht zu Sonntag zu Krawallen und Plünderungen kam. Stuttgarter applaudierten auch nicht, wenn Gewalt gegen Polizisten ausgeübt werde. «Das ist ein besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs, das ist ein schweres Verbrechen», sagte Strobl mit Blick auf die Geschehnisse.

Von zwei Dutzend festgenommenen Tatverdächtigen habe die Hälfte die deutsche Staatsbürgerschaft, sagte Strobl. Woher die Tatverdächtigen im Einzelnen kämen, könne er noch nicht sagen. Er sei aber ganz sicher, dass «bei den Randalierern und den Gewalttätern nicht nur Stuttgarterinnen und Stuttgarter unterwegs gewesen sind». Das sage ihm seine Erfahrung.

Clubbetreiber wehren sich: "Keine Partyszene"

22. Juni: Stuttgarts Clubbetreiber wehren sich gegen die Aussage der Polizei, die Randalierer seien der "Party-Szene" zuzuordnen. Laut einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten sieht das Club-Kollektiv Stuttgart diese pauschale Aussage als "sehr unglücklich". Damit werde eine Branche, die gerade genug zu kämpfen habe, in ein schlechtes Bild gerückt.

Seehofer fordert harte Strafen

22. Juni, 16 Uhr: «Ich erwarte, dass die Justiz den Tätern, die gestellt werden konnten oder noch können, auch eine harte Strafe ausspricht», sagte der CSU-Politiker am Montag in Stuttgart. «Da geht es auch um die Glaubwürdigkeit unseres Rechtsstaates.» Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) warf den Randalieren bei einem gemeinsamen Besuch am Ort der Auseinandersetzungen Landfriedensbruch vor und sprach von einer «Gewaltorgie».

Kriminologe zu Randale: «Viele Verlierer durch Corona»

22. Juni, 16 Uhr: Der Kriminologe und frühere SPD-Justizminister Niedersachsens, Christian Pfeiffer, sieht in den Coronavirus-Beschränkungen eine Ursache für die Krawalle in Stuttgart. «Da ist viel aufgestauter Ärger vorhanden», sagte er der «Augsburger Allgemeinen». «Wir haben viele Verlierer durch Corona.»

Wie die Stuttgarter Polizei sieht auch Pfeiffer keine politischen Motive hinter den Ausschreitungen. «Mit Mut wegen des vermeintlichen Rassismus der Polizei in Stuttgart haben die Ausschreitungen nichts zu tun», sagte er. «Die Stuttgarter Polizei ist nicht rassistisch. Unsere Polizei unterscheidet sich deutlich von der amerikanischen.»

Seehofer prüft Anzeige gegen Taz-Kolumnistin

22, Juni, 15 Uhr: Nach einer polizeikritischen Zeitungskolumne erwägt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eine Strafanzeige gegen die Autorin.

Zunächst hatte er angekündigt, diese am Montag zu stellen - nun soll erst am Nachmittag endgültig entschieden werden. Der Beschluss solle nach seiner Rückkehr nach Berlin fallen, sagte der Minister in Stuttgart, wo er sich nach den Ausschreitungen vom Wochenende ein Bild über die Lage machte. Aus der Medienbranche kam heftige Kritik an Seehofers Vorhaben.

Die umstrittene Kolumne einer «taz»-Mitarbeiterin erschien vor einer Woche in der Tageszeitung. In dem Text stellte die Autorin ein Gedankenspiel an, wo Polizisten arbeiten könnten, wenn die Polizei abgeschafft würde, der Kapitalismus aber nicht.

Sieben Verdächtige werden dem Haftrichter präsentiert

22. Juni, 15 Uhr: Im Laufe des Tages werden sieben der 25 vorläufig festgenommenen Täter dem Haftrichter vorgeführt. Das teilte die Polizei Stuttgart mit. Die Verdächtigen sind im Alter von 16 bis 33 Jahren. Bereits am Sonntag wurden gegen zwei weitere Beschuldigte im Alter von 18 und 30 Jahren Haftbefehle erlassen. Der Haftbefehl gegen den 18-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Den Beschuldigten, die die deutsche, kroatische, irakische, portugiesische und lettische Staatsangehörigkeit besitzen, wird dabei u.a. schwerer Landfriedensbruch (§ 125a StGB), gefährliche Körperverletzung (§ 224 StGB), tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte (§ 114 StGB) und Diebstahl in besonders schweren Fall (§ 243 StGB) vorgeworfen.

Ein 16-jähriger Beschuldigter soll zudem einen bereits am Boden liegenden Studenten, der die Ausschreitungen verbal kritisiert hatte und daraufhin von einer Personengruppe zusammengeschlagen worden war, gezielt gegen den Kopf getreten haben. Die Staatsanwaltschaft wirft diesem Beschuldigten versuchten Totschlag vor, da er den möglichen Tod des Studenten durch den gezielten Tritt gegen den Kopf zumindest billigend in Kauf genommen habe. Bei den übrigen 16 vorläufig festgenommenen Personen wurden derzeit die Voraussetzungen für die Untersuchungshaft verneint und die Betroffenen daher nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Randale in Stuttgart richtete wohl Millionenschaden an

22. Juni, 15 Uhr. Stuttgarts Polizeivizepräsident Thomas Berger beziffert den Schaden durch marodierende Gruppen in Stuttgart auf einen sechs- bis siebenstelligen Betrag. Das sagte der Leiter des Polizeieinsatzes während der nächtlichen Randale in einem Interview mit dem Journalisten Gabor Steingart.

Alarmsignal für den Rechtsstaat

22. Juni, 14 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer hat nach den Auseinandersetzungen in Stuttgart harte Strafen für die Randalierer verlangt. «Ich erwarte, dass die Justiz den Tätern, die gestellt werden konnten oder noch können, auch eine harte Strafe ausspricht», sagte der CSU-Politiker am Montag in Stuttgart. «Da geht es auch um die Glaubwürdigkeit unseres Rechtsstaates.» Die Entwicklung vom Wochenende und auch in den Monaten zuvor sei ein «Alarmsignal für den Rechtsstaat», sagte Seehofer. Es gehe nicht nur um Gewalt gegen die Polizei, sondern auch um die Verunglimpfungen der Beamten mit Worten. «Aus Worten folgen immer auch dann Taten.»

Keine politische Motivation

22. Juni, 14 Uhr: Die Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt sind nach Polizeiangaben sehr wahrscheinlich nicht politisch motiviert gewesen. «Wir haben noch keine verdichteten Hinweise darauf, dass hier tatsächlich eine politische Motivation oder entsprechend auch eine religiöse Motivation hinter diesen Taten steckt», sagte die baden-württembergische Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz am Montag in Stuttgart. An den Krawallen in der Nacht zum Sonntag waren nach Angaben der Polizei 400 bis 500 Menschen beteiligt. 24 Menschen wurden vorläufig festgenommen.

Verdächtige werden Haftrichter vorgeführt

22. Juni, 14 Uhr: Einige der noch in der Nacht festgenommenen Verdächtigen wurden heute dem Haftrichter vorgeführt.

Nach den Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt wurden am Montag die ersten der noch in der Nacht festgenommenen Verdächtigen vor den Richter am Amtsgericht Stuttgart geführt. © 7aktuell.de | Andreas Werner

Linksfraktionschef: Gewalt gegen Polizisten inakzeptabel

22. Juni, 13 Uhr: Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat die Ausschreitungen und Angriffe auf die Polizei am Wochenende in Stuttgart verurteilt. Was in Stuttgart passiert sei, dürfe sich nirgends in Deutschland wiederholen, sagte Bartsch der Deutschen Presse-Agentur. «Gewalt gegen Polizisten ist inakzeptabel.» Er stellte sich zugleich an die Seite von SPD-Chefin Saskia Esken. «Dass Saskia Esken politisch mitverantwortlich gemacht wird für die Angriffe auf Polizeibeamte und Geschäfte in Stuttgart, ist infame Stimmungsmache. Für Stuttgart gibt es keine Rechtfertigung und keine Alibis.»

Merkel verurteilt Gewalt in Stuttgart

22. Juni, 12.45 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Krawalle am Wochenende in Stuttgart scharf verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, die Szenen seien «abscheulich» gewesen und mit nichts zu rechtfertigen. Sie seien gegen die Stadt und ihre Bürger gerichtet gewesen.

Steinmeier kritisiert Vandalismus und Gewalt in Stuttgart

22. Juni, 11.50 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die gewaltsamen Ausschreitungen am Wochenende in Stuttgart scharf verurteilt und sich demonstrativ hinter Polizeibeamte gestellt. «Gewalt, Vandalismus, schiere Brutalität – wie am Wochenende in Stuttgart gesehen – müssen mit aller Härte des Rechtsstaats verfolgt und bestraft werden», sagte Steinmeier am Montag in Berlin.

SPD-Innenexpertin zu Stuttgart: Zur Polizei stehen

22. Juni, 11 Uhr: Mit Blick auf die Ausschreitungen in Stuttgart braucht es der innenpolitischen Sprecherin der SPD im Bundestag, Ute Vogt, zufolge ein gesamtgesellschaftliches Handeln gegen Gewalt. Man dürfe nicht alleine auf höhere Polizeipräsenz setzen. «Man darf die Polizei da auch nicht alleine lassen», sagte die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete am Montag im Deutschlandfunk. Es brauche eine gesellschaftliche Initiative. «Wir müssen da alle zeigen, dass wir zur Polizei stehen - das fängt bei der Politik an, aber geht auch in die normale Bürgerschaft.»

Eine Sperrstunde für Stuttgart?

22. Juni, 11.30 Uhr: Nach den Auseinandersetzungen in Stuttgart darf sich die Stadt nach Ansicht der Polizeigewerkschaft nicht mehr gegen ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen sperren. «Jugendliche haben auch außerhalb der derzeit gesperrten Clubs ausreichend Gelegenheit, sich Alkohol zu kaufen», sagte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, am Montag. Auch eine Sperrstunde zum Beispiel zwischen 3.00 und 7.00 Uhr morgens müsse diskutiert werden, forderte er. «Die Polizei hat nachts überhaupt keine Ruhe mehr, bevor es morgens wieder losgeht. Es läuft rund um die Uhr durch», sagte Kusterer.

Video: Polizist wird attackiert

Was für ein feiges Arschloch der Typ, der den Polizisten da angreift! 😡 Ich hoffe, er wird identifiziert. #Partyszene #Stuttgart #StuttgartRiots pic.twitter.com/Cmm6k6k0OF — Basti (@djcooky78) June 22, 2020

Seehofer-Besuch geplant

22. Juni, 8.50 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will sich nach den Ausschreitungen in Stuttgart vor Ort ein Bild von der Lage machen. Dies teilte das baden-württembergische Innenministerium am Montag mit. Innenminister Thomas Strobl (CDU) werde Seehofer zu einem Gespräch in seinem Büro treffen. Danach sei ein Termin vor Ort in der Innenstadt geplant.

Nacht zum Montag blieb ruhig

22. Juni, 7 Uhr: Nach den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt hat es in der Nacht zum Montag keine weiteren Auseinandersetzungen mehr gegeben. Das teilte die Polizei Stuttgart mit.

Strobl in Tagesthemen: «Wir werden mit allem, was uns der Rechtsstaat zur Verfügung stellt, diese Randalierer verfolgen"

21 Juni, 22 Uhr: Wir werden mit allem, was uns der Rechtsstaat zur Verfügung stellt, diese Randalierer verfolgen und sie zur Rechenschaft ziehen», sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Sonntagabend in den «tagesthemen» der ARD. Er sah in den Ereignissen eine Herausforderung für den Rechtsstaat.

OB Kuhn: Auch Geltungssucht im Internet Randale-Grund

21. Juni, 16 Uhr. Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) hat neben Alkohol auch das Geltungsbewusstsein in sozialen Medien als Grund für die Ausschreitungen in Stuttgart in der Nacht zum Sonntag genannt. Es könne nicht angehen, dass man aus welchen Gründen auch immer die Polizei angreife und Geschäfte plündere, sagte Kuhn bei einer Pressekonferenz am Sonntag. «Ein Grund wird Alkohol sein, ein anderer die Sucht, in sozialen Medien mit Filmchen zu kommen.» Wenn er Facebook-Filmchen nach dem Muster «Fuck the police» sehe, dann sei das etwas, das in Stuttgart nichts zu suchen habe, sagte Kuhn.

19 verletzte Beamte bei Krawallen

21.Juni, 15 Uhr: Bei den Krawallen und Ausschreitungen in Stuttgart in der Nacht zum Sonntag sind 19 Beamte verletzt worden - einer davon sei dienstunfähig. Das meldet die Stuttgarter Polizei. Die Zahl könne sich noch erhöhen, da die Beamten im Einsatz sich oft erst später mit Verletzungen meldeten, sagte Polizeivizepräsident Thomas Berger am Sonntag bei einer Pressekonferenz im Stuttgarter Rathaus. In der Nacht seien insgesamt 24 Personen vorläufig festgenommen worden.

Kretschmann verurteilt Ausschreitungen

21. Juni, 12 Uhr Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt scharf verurteilt. Er sprach am Sonntag von einem «brutalen Ausbruch von Gewalt». «Diese Taten gegen Menschen und Sachen sind kriminelle Akte, die konsequent verfolgt und verurteilt gehören», teilte der Grünen-Politiker mit. «Die Bilder aus der Stuttgarter Innenstadt können uns nicht kalt lassen.» Seine Gedanken seien bei den verletzten Polizeibeamten und den durch die Plünderungen Geschädigten. Nun müsse man die Faktenlage und Erkenntnisse zusammentragen und mit Hochdruck klären, wer dahinter stecke.

Die Glasscherben der zerstörten Schaufenster dürften am Montag weggekehrt sein, doch damit ist der Schaden nicht behoben: Die Aufarbeitung der Chaos-Nacht in Stuttgart vom Wochenende fängt jetzt erst an. 24 Menschen wurden im Zuge der Ausschreitungen in der Nacht zum Sonntag festgenommen, mindestens 19 Polizisten verletzt. Insgesamt sollen 400 bis 500 Menschen an den Krawallen teilgenommen haben. Vielfach wurde am Sonntag die Frage gestellt, wie es dazu kommen konnte - von Bürgern, Geschäftsinhabern, aber auch von Politik und Polizei.