Neue Podcast-Folge: Das waren unsere Saison-Highlights mit dem VfB Stuttgart

Mit einem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld beendet der VfB Stuttgart am Samstag (22.05.) die Bundesliga-Spielzeit 2020/21. Wie es die Schwaben doch noch in die Europa Conference League schaffen können und was die ganz persönlichen Saison-Highlights unserer Reporter Danny Galm und Simeon Kramer waren, erfahren Sie in einer neuen Folge von „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Mini-Rückblick auf das Gladbach-Spiel : Ein Sieg der Moral im Borussia-Park (ab 01:17)

: Ein Sieg der Moral im Borussia-Park (ab 01:17) Ausblick auf das Bielefeld-Spiel : Wie es der VfB doch noch nach Europa schaffen könnte (ab 04:07)

: Wie es der VfB doch noch nach Europa schaffen könnte (ab 04:07) Rückblick auf die Saison : Was waren die ganz persönlichen Highlights unserer VfB-Reporter? (ab 11:47)

: Was waren die ganz persönlichen Highlights unserer VfB-Reporter? (ab 11:47) Feedback der ZVW-User: Was den Hörer*innen gefällt und was sie sich für die neue Saison wünschen (ab 34:02)

Was den Hörer*innen gefällt und was sie sich für die neue Saison wünschen (ab 34:02) Ausblick auf den Transfersommer: Wer könnte kommen, wer den Verein verlassen? (ab 41:48)

Hier gibts die aktuelle Podcast-Folge: