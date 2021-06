Neue Podcast-Folge: Diese VfB-Profis sind im Sommer mit ihren Nationalteams im Einsatz

Die Bundesliga-Saison ist vorbei, doch einige Spieler des VfB Stuttgart dürfen sich noch nicht in den wohlverdienten Urlaub verabschieden. Am Freitag (11.06.) startet die Europameisterschaft, am Sonntag (13.06.) die Copa America und am 23. Juli das olympische Fußballturnier. Welche Stuttgarter Profis im Einsatz sind und wie die aktuelle Lage in der Transfergerüchteküche ist, besprechen unserer Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge von „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Mateo Klimowicz feiert Titelgewinn mit der deutschen U21 (ab 00:46)

feiert Titelgewinn mit der deutschen U21 (ab 00:46) EM-Start mit Darko Churlinov und Sasa Kalajdzic (ab 03:35)

und (ab 03:35) Olympia mit Wataru Endo (ab 08:16)

(ab 08:16) Copa America mit Nicolas Gonzalez (ab 13:13)

(ab 13:13) Konstantinos Mavropanos für Griechenland im Einsatz (ab 19:38)

für Griechenland im Einsatz (ab 19:38) Überblick Transfergerüchte: Poker um Florian Müller, Preisschild für Schlotterbeck, Klement und Al Ghaddioui vor dem Absprung (ab 21:02)

Hier gibts die aktuelle Podcast-Folge: