Podcast: VfB vor Bayern-Duell weiter sieglos - das sind die größten Baustellen

Die Rollen sind klar verteilt - wie eigentlich immer in der jüngeren Vergangenheit: Der VfB Stuttgart fährt als Außenseiter zum FC Bayern München. Doch obwohl es um das Selbstvertrauen der in der Liga noch sieglosen Schwaben nicht gut bestellt ist, rechnet sich Trainer Pellegrino Matarazzo etwas aus. Was die aktuell größten Baustellen der Mannschaft sind und was am Sonntag auf der Mitgliederversammlung des Vereins entschieden wird, diskutieren unsere Reporter Simeon Kramer und Danny Galm in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Rückblick Schalke: Das sind die größten VfB-Baustellen (ab 02:25)

PK-Update: Wer in München spielen kann (ab 23:25)

Ausblick Bayern: Worauf es in der Allianz Arena ankommt (ab 32:05)

Ausblick MV: Was am Sonntag entschieden wird (ab 36:40)

Hier geht´s zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.

