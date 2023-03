Premiere für VfB-Profi: Bundestrainer Hansi Flick nominiert Josha Vagnoman

Das ist eine mittelgroße Überraschung: Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart hat wieder einen deutschen A-Nationalspieler in seinen Reihen. Bundestrainer Hansi Flick hat am Freitagnachmittag (17.03.) den Stuttgarter Profi Josha Vagnoman in den Kader für die anstehenden Freundschaftsspiele gegen Peru und Belgien berufen.

Beim VfB sitzt Vagnoman aktuell nur auf der Bank

Die Verblüffung vieler VfB-Fans über die Nominierung dürfte so groß sein, weil der Außenbahnspieler aktuell unter Trainer Bruno Labbadia am Wasen keine Stammkraft ist. In der Winterpause hatte sich der 22-Jährige zudem mit langwierigen Adduktorenproblemen herumgeplagt. Zuletzt hatte Labbadia ihn allerdings gelobt: "Wir merken, dass Josha im Kommen ist. Das ist gut. Er wirkt stabil."

In diesem Fußball-Jahr kam Vagnoman lediglich beim 1:2 in Leipzig über die komplette Spielzeit zum Einsatz. Zuletzt saß er gegen Bayern und Frankfurt 90 Minuten auf der Bank. Umso überraschender kommt nun seine erste Nominierung für die Nationalmannschaft.

Beim DFB ist der gebürtige Hamburger jedoch kein Unbekannter: Von der U17 an durchlief er hoch bis zur U21 alle Auswahlteams. 2019 wurde der damalige HSV-Profi sogar mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet, vor zwei Jahren gewann er mit der U21 den Europameister-Titel.

Start ins Länderspieljahr mit fünf Neulingen

Hansi Flick startet seine Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 also mit einem großen personellen Umbruch. Mit fünf Neulingen und vier Rückkehrern, aber nur noch 15 Teilnehmern der mit dem Gruppen-K.o. enttäuschenden Fußball-WM in Katar beginnt der Bundestrainer mit der deutschen Nationalmannschaft das Länderspieljahr.

Der DFB-Kader im Überblick:

Tor: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham)

Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg), Christian Günter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Angriff: Mergim Berisha (FC Augsburg), Emre Can (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (FC Chelsea), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Kevin Schade (FC Brentford), Timo Werner (RB Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Wie Hansi Flick seinen Kader begründet

Josha Vagnoman, Marius Wolf, Mergim Berisha, Felix Nmecha und Kevin Schade sind die zum Teil überraschenden Debütanten in dem Aufgebot für die Testpartien der DFB-Auswahl am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien. "Es ist für uns wichtig, dass wir mit Blick auf die Heim-EM einen guten Kader präsentieren, und dafür brauchen wir Alternativen. Alternativen müssen wir suchen und müssen ihnen Zeit geben zum Fördern", begründete Flick seine Auswahl.

Nach teilweise langen Pausen sind Emre Can, Bernd Leno und Florian Wirtz wieder dabei. Leipzigs Stürmer Timo Werner, der die WM kurzfristig verletzt verpasst hatte, steht ebenso wieder im DFB-Kader. Prominent besetzt ist die Liste mit Namen, auf die Flick erstmal verzichtet. Thomas Müller, Ilkay Gündogan und natürlich Kapitän Manuel Neuer, der nach seinem Beinbruch an einem Comeback arbeitet, standen als temporäre Streichkandidaten schon fest. Nicht dabei sind zum Auftakt aber auch Leroy Sané, Niklas Süle, Antonio Rüdiger und Lukas Klostermann.

Diese VfB-Profis sind auf Länderspielreise

Nach dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (18.03./15.30 Uhr) machen sich neun Profis des VfB Stuttgart auf den Weg zu ihren Nationalteams. Auf dem Programm stehen sowohl Qualifikationsspiele für die Euro 2024 und die Afrikameisterschaft als auch Testspiele und Trainingscamps sowie der traditionelle Kirin Challenge Cup 2023.

Der Überblick:

Josha Vagnoman/Deutschland

25.3.: Testspiel: Deutschland - Peru

28.3.: Testspiel: Deutschland - Belgien

Wataru Endo und Hiroki Ito/Japan

24.3.: Kirin Challenge Cup 2023: Japan - Uruguay

28.3.: Kirin Challenge Cup 2023: Japan - Kolumbien

Borna Sosa/Kroatien

25.3.: Euro 2024 Quali: Kroatien - Wales

28.3.: Euro 2024 Quali: Türkei - Kroatien

Konstantinos Mavropanos/Griechenland

24.3.: Euro 2024 Quali: Gibraltar - Griechenland

27.3.: Testspiel: Griechenland - Litauen

Silas/Kongo

24.3.: Quali Afrika-Cup 22/23: RD Kongo - Mauretanien

28.3.: Quali Afrika-Cup 22/23: Mauretanien - RD Kongo

Serhou Guirassy/Guinea

24.3.: Quali Afrika-Cup 22/23: Guinea - Äthiopien

27.3.: Quali Afrika-Cup 22/23: Äthiopien - Guinea

Tiago Tomás/U21 Portugal

24.3.: Länderspiel U21: Rumänien - Portugal

28.3.: Länderspiel U21: Portugal - Norwegen

Alou Kuol/U23 Australien

24.3.: Camp: Australien U23 - Schweiz U21

27.3.: Australien U23 - Como 1907