Neue Podcast-Folge: 5:1-Kantersieg gegen Fürth - die beeindruckende Entwicklung des VfB Stuttgart

Es war ein Auftakt nach Maß: Mit 5:1 fertigte der VfB Stuttgart am vergangenen Samstag (14.08.) die Spvgg Greuther Fürth ab. Wataru Endo und Co. spielten den Aufsteiger phasenweise an die Wand und gewannen auch in der Höhe völlig verdient. Doch woher kommt diese neue Dominanz der Schwaben und wo steht der VfB vor dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig wirklich? Darüber spricht unser VfB-Reporter Simeon Kramer mit VfB-Kommentator Dennis Bayer von der Neuen 107.7. Außerdem unterhalten sich die beiden ausführlich über Dennis' Job als Radio-Kommentator - interessante Einblicke garantiert.

Die Themen im Überblick:

Rückblick Greuther Fürth : Die beeindruckende Entwicklung des VfB (ab 03:20)

: Die beeindruckende Entwicklung des VfB (ab 03:20) Philipp Klement: Schafft er den Durchbruch - oder wechselt er noch? (ab 13:10)

Schafft er den Durchbruch - oder wechselt er noch? (ab 13:10) Verletzung von Mo Sankoh : Schockstarre auf dem Platz und auf der Pressetribüne (ab 20:40)

: Schockstarre auf dem Platz und auf der Pressetribüne (ab 20:40) Neuzugang Enzo Millot: Wer ist der 19-jährige Mittelfeldmann? (ab 25:13)

Wer ist der 19-jährige Mittelfeldmann? (ab 25:13) Schweres Auswärtsspiel in Leipzig : Was den VfB bei den Bullen erwartet (ab 29:03)

: Was den VfB bei den Bullen erwartet (ab 29:03) Blick hinter die Kulissen: Wie arbeitet ein Radio-Kommentator und wie läuft ein Spieltag für ihn ab? (ab 33:05)

Wie arbeitet ein Radio-Kommentator und wie läuft ein Spieltag für ihn ab? (ab 33:05) Zuschauer im Stadion: Wie die Fan-Rückkehr die Arbeit eines Sportjournalisten erleichtert - oder erschwert (ab 41:15)

Hier gibts die aktuelle Podcast-Folge: