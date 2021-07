Neue Podcast-Folge: Das große Trainingslager-Fazit und der Blick hinter die Kulissen

Eine Woche hat sich der VfB Stuttgart in Kitzbühel intensiv auf die neue Bundesliga-Saison vorbereitet. Unser Reporter Danny Galm war vor Ort und hat über die Geschehnisse im VfB-Camp berichtet. Wie fällt sein Fazit nach der langen Woche in Österreich aus? Wer sind die Gewinner und Verlierer? Und wie sieht eigentlich so ein Arbeitstag eines Sportjournalisten im Trainingslager aus? Darüber reden unsere VfB-Reporter Simeon Kramer und Danny Galm in einer neuen Folge von "Wir reden über den VfB", dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Blick hinter die Kulissen : Wie ein Sportjournalist im Trainingslager arbeitet (ab 03:35)

: Wie ein Sportjournalist im Trainingslager arbeitet (ab 03:35) Eindrücke vom Trainingsplatz : Wie ist die Stimmung im Team und was wird taktisch trainiert? (ab 18:05)

: Wie ist die Stimmung im Team und was wird taktisch trainiert? (ab 18:05) Verletztenliste : Wie steht es um Ahamada, Mola, Mangala und Co.? (ab 27:00)

: Wie steht es um Ahamada, Mola, Mangala und Co.? (ab 27:00) Neuer Gesichter: Wie schlagen sich die Neuzugänge Beyaz, Ito und Co.? (ab 29:35)

Wie schlagen sich die Neuzugänge Beyaz, Ito und Co.? (ab 29:35) Kapitänsfrage: Wer führt den jungen VfB an? (ab 35:20)

Wer führt den jungen VfB an? (ab 35:20) Gewinner und Verlierer: Wer konnte im Trainingslager überzeugen, wer nicht? (ab 37:50)

Wer konnte im Trainingslager überzeugen, wer nicht? (ab 37:50) Sasa Kalajdzic: Was sagt der Stürmer über die Wechselgerüchte und wie stehen die Chancen auf einen Verbleib? (ab 43:50)

Hier gibts die aktuelle Podcast-Folge: