Neue Podcast-Folge: Kaderplanung beim VfB Stuttgart - welche Spielerverträge laufen aus?

Der VfB Stuttgart kann einen Haken hinter sein Saisonziel machen: Der Nicht-Abstieg ist perfekt. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen Werder Bremen stehen die Schwaben mit 39 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Der VfB kann also ganz entspannt in den Bundesliga-Endspurt starten und bereits in die Kaderplanung für die kommende Saison einsteigen. Welche Spieler könnten den VfB verlassen, welche Verträge laufen aus? Und wie stehen die Chancen, dass es die Stuttgarter noch nach Europa schaffen? Darüber reden unsere VfB-Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge von "Wir reden über den VfB", dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Themenblock I: Vereinspolitik - ein neuer Kandidat für die Wahl des Präsidenten.

Themenblock II: Rückblick aufs Bremen-Spiel - der neue VfB kann auch 1:0 gewinnen

Themenblock III: Kaderplanung beim VfB - wer bleibt, wer geht, welche Verträge laufen aus?

Themenblock IV: Heimspiel gegen Dortmund - werden die Europa-Träume wahr?

Hier gibt´s die aktuelle Podcast-Folge: