Neue Podcast-Folge: Wie der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig bestehen kann

Am Sonntag (07.08.) geht es wieder los: Der VfB Stuttgart startet mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig in die Bundesliga-Saison 2022/23. Was kann vom VfB in dieser Spielzeit erwartet werden? Wie können die Schwaben am 1. Spieltag gegen den amtierenden DFB-Pokalsieger bestehen? Und was tut sich noch auf dem Transfermarkt? Darüber diskutieren unsere Reporter Simeon Kramer und Danny Galm in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Rückblick DFB-Pokal: Wie der knappe 1:0-Sieg einzuschätzen ist (ab 01:55)

Transfermarkt: Neuzugang Luca Pfeiffer - was wird aus Jakov Medic? (ab 11:40)

Bundesliga-Saison startet: Tipps unserer Reporter - wie wird es für den VfB laufen? (ab 28:45)

Heimspiel am Sonntag: Wie der VfB gegen Leipzig bestehen kann (ab 41:05)

Hier geht´s zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.

