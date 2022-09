Podcast-Folge: Ist der VfB bereit für den ersten großen Stresstest in Wolfsburg?

Gerne hätte Pellegrino Matarazzo den Ausflug auf den Cannstatter Wasen am Mittwochabend (28.09.) genossen. Die sportliche Situation des VfB Stuttgart lässt beim Trainer aber keine Partylaune aufkommen. Noch warten die Schwaben als Tabellen-16. auf den ersten Saisonsieg in der Bundesliga. Und am Samstag (01.10.) beim Vorletzten VfL Wolfsburg steht das Team schon unter großem Druck. Sind die Schwaben bereit für diesen ersten großen Stresstest? Das diskutieren unsere Reporter Simeon Kramer und Danny Galm in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Rückblick: Länderspielpause und Trainings-Eindrücke (ab 01:35)

Ausblick Wolfsburg: PK- und Personal-Update (ab 08:30)

Krisen-Duell: Ist der VfB bereit für den Stresstest? (ab 21:20)

Vereinspolitik: Die neuen Gesichter im Aufsichtsrat (ab 36:15)

Hier geht´s zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player. Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an: vfb@zvw.de

Artikel zur aktuellen Folge: