Podcast-Folge: Wie Experte Sascha Felter VfB-Keeper Florian Müller einschätzt

Für den VfB Stuttgart steht am Samstag (02.04.) das Kellerduell bei Arminia Bielefeld auf dem Plan. Im Fokus stehen wird dabei auch Torhüter Florian Müller, der seine erste Saison als Nummer eins im Schwabenland spielt. Wo hat der 24 Jahre alte Saarländer seine Stärken und Schwächen? Wo liegen noch Entwicklungspotentiale? Und wie hat sich das Torwartspiel in den letzten Jahren entwickelt? Darüber spricht ZVW-Redakteur Danny Galm mit dem Podcaster und Torwart-Experten Sascha Felter in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Vorstellung Sascha Felter (ab 02:01)

Schwerpunkt Florian Müller: Stärken, Schwächen, Potentiale (ab 04:50)

Was Arminen-Keeper Stefan Ortega auszeichnet (ab 30:48)

Wie hat sich das Torwartspiel in den letzten Jahren verändert? (ab 34:40)

Rückblick Länderspielpause und Update von der VfB-PK (ab 45:20)

Ausblick/Gegnercheck Bielefeld (ab 46:20)

Hier geht's zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.