Eindrücke aus Marbella: So läuft das Trainingslager des VfB Stuttgart in Spanien

Der VfB Stuttgart bereitet sich aktuell in Spanien auf die Rest-Runde in der Bundesliga vor. Wie ist die Stimmung in Marbella? Welcher Spieler kann das Camp in Andalusien für sich nutzen und wie arbeitet der neue Trainer Bruno Labbadia? Das alles besprechen unsere Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge von „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Stimmung und Eindrücke von vor Ort (ab 01:25)

4-3-3 - das neue Spielsystem (ab 10:30)

Gewinner und Verlierer (ab 16:40)

Kommunikation, Trainingsarbeit und Disziplin (ab 23:52)

Arbeitsbereich Co-Trainer (ab 32:37)

Rolle von Christian Gentner (ab 36:58)

Entwicklung/Situation einzelner Spieler (ab 40:26)

Die Torhütersituation (ab 51:49)

Kaderplanung und Wohlgemuth (ab 54:15)

Talente im Fokus (ab 01:01:20)

Hier geht's zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.

Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an: vfb@zvw.de

