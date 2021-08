Neue Podcast-Folge: Blogger Ron Merz im Gespräch - über den VfB, seine Arbeit und sein Fan-Dasein

Was ein verrückter Saisonstart für den VfB Stuttgart: Die Schwaben gewinnen gegen Fürth deutlich mit 5:1, ehe sie sich eine Woche später eine herbe 0:4-Niederlage in Leipzig einfangen. Noch schwerer als die Pleite gegen die roten Bullen wiegt aber der monatelange Ausfall von Sasa Kalajdzic - wer soll in Zukunft die Tore beim VfB machen? Vor dem Baden-Württemberg-Duell gegen den SC Freiburg spricht unser VfB-Reporter Simeon Kramer mit Blogger und Podcaster Ron Merz über die sportliche Perspektive der Stuttgarter. Zudem gibt Merz spannende Einblicke in sein Blogger-Dasein, spricht über seine Auftritte bei SWR/Sport im Dritten und erklärt die Hintergründe seines Antrags auf Satzungsänderung beim VfB.

Die Themen im Überblick:

Rückblick Leipzig : Chancenlos, Klassenunterschied: RB zu stark für den VfB (ab 01:40)

: Chancenlos, Klassenunterschied: RB zu stark für den VfB (ab 01:40) Verletzungsmisere: Muss der VfB nochmal auf dem Transfermarkt nachrüsten? (ab 05:08)

Muss der VfB nochmal auf dem Transfermarkt nachrüsten? (ab 05:08) Baden-Württemberg-Duell : Der SC Freiburg ist zu Gast in Stuttgart (ab 13:28)

: Der SC Freiburg ist zu Gast in Stuttgart (ab 13:28) Blogger Ron Merz: Sport im Dritten, VfB-Viererkette, Satzungsantrag - sein aufregendes Jahr (ab 20:00)

Sport im Dritten, VfB-Viererkette, Satzungsantrag - sein aufregendes Jahr (ab 20:00) Wahlkampf Vogt/Steiger : Merz hat sich klar "Pro-Vogt" positioniert - was sagt er zu der Kritik? (ab 24:20)

: Merz hat sich klar "Pro-Vogt" positioniert - was sagt er zu der Kritik? (ab 24:20) Negatives Feedback: Wird es irgendwann zu viel - denkt man dann ans Aufhören? (ab 31:10)

Hier gibts die aktuelle Podcast-Folge: