Neue Podcast-Folge: So lief das VfB-Trainingslager in Marbella

Ein sechstägiges Trainingslager in Spanien soll dem VfB Stuttgart bei der Lösung seiner vielen Probleme helfen. Sowohl im taktischen als auch im körperlichen Bereich wurde in Marbella gearbeitet. Über seine Eindrücke von vor Ort spricht ZVW-Redakteur Danny Galm mit Sky-Reporter Dennis Bayer in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Hier geht's zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.