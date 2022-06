Podcast-Folge: Was in der Sommerpause alles rund um den VfB Stuttgart los war

Die Sommerpause beim VfB Stuttgart ist vorbei. Am kommenden Montag (27.96.) starten die Schwaben mit dem offiziellen Trainingsauftakt in die neue Saison. Unsere VfB-Reporter Danny Galm und Simeon Kramer blicken in einer neuen Podcast-Folge von "Wir reden über den VfB" auf die Ereignisse der fußballfreien Zeit zurück und erklären, wie die Vorbereitung der Schwaben ablaufen wird. Außerdem geht es ausführlich um den Fall Atakan Karazor, der weiter auf Ibiza im Gefängnis sitzt, sowie um aktuelle Transfergerüchte und die Baustellen von Sportdirektor Sven Mislintat.

Die Themen im Überblick:

Sommerpause vorbei: Kurzer Rückblick auf die fußballfreie Zeit (ab 04:15)

Atakan Karazor in U-Haft: Wie eine Rechtsanwältin die Lage einschätzt (ab 07:51)

Vorbereitung, Trainingslager und Co.: Wie der VfB für die neue Saison plant (ab 23:19)

Kaderplanung: Diese Baustellen hat Sportdirektor Sven Mislintat (ab 38:50)

Hier geht´s zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.

