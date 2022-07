VfB-Podcast: Doppelspitze und Dreierkette - erste Erkenntnisse aus den Tests

Die ersten Einheiten und zwei Testspiele liegen bereits hinter den Profis des VfB Stuttgart. Doch die Sommer-Vorbereitung nimmt am Wochenende so richtig Fahrt auf: Dann geht es für eine Woche ins Trainingslager ins Allgäu. Welche Erkenntnisse lassen sich aus den ersten Auftritten der Mannschaft ableiten? Und welche Zu- und Abgänge werden aktuell in der Gerüchteküche gehandelt? Das alles diskutieren unsere Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Eindrücke von den Tests gegen Böblingen und Wiesbaden (ab 01:35)

Trainingslager-Ausblick (ab 17:04)

Transfer-Update (ab 22:50)

Hier geht´s zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.

Artikel zur aktuellen Folge: