Alarmstufe Dunkelrot beim VfB: Neun Endspiele für Labbadia und die Mannschaft

Beim VfB Stuttgart ist Alarmstufe Dunkelrot: Die Schwaben stehen auf dem letzten Tabellenplatz und sind in akuter Abstiegsgefahr. Noch bleiben neun Spiele, um das Ruder umzureißen - am Samstag geht es aber ausgerechnet gegen Union Berlin. Was muss Trainer Labbadia ändern? Muss er sein 4-3-3-System über Bord werfen und mehr ins Risiko gehen? Wann kann Serhou Guirassy wieder spielen? Diese Fragen diskutieren unsere VfB-Reporter Simeon Kramer und Danny Galm in einer neuen Folge von "Wir reden über den VfB", dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Testspiel gegen Heidenheim: Was bringt der Sieg? (ab 01:35)

System-Frage: Warum Labbadia beim 4-3-3 bleibt (ab 08:10)

Labbadia-Zukunft: So steht es um den VfB-Trainer (ab 22:30)

PK-Update: So steht es um Serhou Guirassy (ab 28:45)

Ausblick Union: Endet die Sieglos-Serie? (ab 37:50)

Update Fall Karazor: Wird der VfB-Profi angeklagt? (ab 45:52)

Mercedes-Sponsoring: Bleibt der Stern auf dem Trikot? (ab 51:38)

Hier geht's zur aktuellen Ausgabe:

Hören können Sie den Podcast auch auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.

Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an: vfb@zvw.de

