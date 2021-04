Neue Podcast-Folge: Warum dem VfB im Bundesliga-Schlussspurt die Puste ausgeht

Erstmals unter der Regie von Trainer Pellegrino Matarazzo hat der VfB Stuttgart drei Spiele in Folge verloren. In den Heimspielen gegen Dortmund (2:3) und Wolfsburg (1:3) sowie im Auswärtsspiel bei Union Berlin (1:2) gingen die Stuttgarter leer aus. Mittlerweile bekommen viele Fans den Eindruck: Dem Aufsteiger geht auf den letzten Metern der Saison die Puste aus. Warum haben die Schwaben ihren Schwung verloren? Darüber diskutieren unsere VfB-Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge von "Wir reden über den VfB", dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Drei Spiele, drei Niederlagen : Warum der VfB im Ligaendspurt auf der Felge daherkommt (ab 01:20)

: Warum der VfB im Ligaendspurt auf der Felge daherkommt (ab 01:20) Kandidaten für Präsidium und Präsidentenposten sind bekannt : Wie es jetzt weitergeht und wer die besten Chancen hat (ab 27:00)

: Wie es jetzt weitergeht und wer die besten Chancen hat (ab 27:00) Ausblick auf das Leipzig-Spiel: Droht die vierte Pleite in Serie? (ab 34:30)

Hier gibts die aktuelle Podcast-Folge: